 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

МЧС обновило список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

МЧС опубликовало список 107 пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Список госпитализированных опубликован по состоянию на 9:00 мск, в нем 107 человек
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

МЧС на своем сайте опубликовало список 107 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Ведомство уточняет, что он основан на данных Минздрава по состоянию на 9 утра.

Прежняя версия списка была размещена в 04:00, там числились 99 человек.

Подмосковный Минздрав сообщал, что после теракта госпитализировали 126 человек, из которых пятеро, в том числе трое детей, скончались. Губернатор региона Андрей Воробьев приводил данные о 115 госпитализированных, об этом же говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди пострадавших оказался гражданин Белоруссии, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

По данным Следственного комитета, как минимум 60 человек погибли.

Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал вечером 22 марта, перед выступлением группы «Пикник», и открыли огонь из автоматов. В здании также раздавались взрывы, после чего начался пожар, его площадь достигла 12,9 тыс. кв. м. Над зрительным залом обрушилась крыша. К утру возгорание локализовали, спасатели разбирают завалы.

Пострадавших в больницы доставляли в том числе вертолеты санитарной авиации, основные причины госпитализации, по данным Минздрава — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы.

Следственный комитет завел дело о теракте, на объектах транспорта и в общественных местах усилили меры безопасности.

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МЧС «Крокус Сити Холл» пострадавшие теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
КХЛ отменила матч «Спартака» в плей-офф из-за теракта в «Крокусе» Спорт, 10:50
Лыжные гонки на ЧР в Малиновке отменили из-за теракта в «Крокусе» Спорт, 10:45
⁠МИД Афганистана осудил теракт в подмосковном «Крокусе» Политика, 10:44
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 10:35
Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»⁠ Общество, 10:29
Один из участников группы «Пикник» до сих пор не вышел на связь Общество, 10:19
Таджикистан опроверг причастность граждан страны к теракту в «Крокусе» Политика, 10:18
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 10:10
МЧС обновило список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» Общество, 10:04
Очередь у центра сдачи крови в Москве. Видео Общество, 10:03
Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода Политика, 09:58
Гражданин Белоруссии пострадал в результате теракта в «Крокусе» Общество, 09:42
Конгресс США утвердил бюджет за считаные часы до частичного шатдауна Политика, 09:14
Над Белгородской областью сбили 11 снарядов Vampire Политика, 09:12