МЧС обновило список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
МЧС на своем сайте опубликовало список 107 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Ведомство уточняет, что он основан на данных Минздрава по состоянию на 9 утра.
Прежняя версия списка была размещена в 04:00, там числились 99 человек.
Подмосковный Минздрав сообщал, что после теракта госпитализировали 126 человек, из которых пятеро, в том числе трое детей, скончались. Губернатор региона Андрей Воробьев приводил данные о 115 госпитализированных, об этом же говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди пострадавших оказался гражданин Белоруссии, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
По данным Следственного комитета, как минимум 60 человек погибли.
Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал вечером 22 марта, перед выступлением группы «Пикник», и открыли огонь из автоматов. В здании также раздавались взрывы, после чего начался пожар, его площадь достигла 12,9 тыс. кв. м. Над зрительным залом обрушилась крыша. К утру возгорание локализовали, спасатели разбирают завалы.
Пострадавших в больницы доставляли в том числе вертолеты санитарной авиации, основные причины госпитализации, по данным Минздрава — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы.
Следственный комитет завел дело о теракте, на объектах транспорта и в общественных местах усилили меры безопасности.
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