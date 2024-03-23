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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о второй атаке беспилотника за ночь

Богомаз: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Дрон был сбит над Почепским районом, сообщил губернатор. Около получаса назад он написал об уничтожении БПЛА над Выгоничским районом

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

На этот раз дрон сбили над Почепским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор.

Около получаса назад Богомаз рассказал об уничтожении БПЛА над территорией Выгоничского района. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.

Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью
Политика

С начала военных действий на Украине Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 17 марта Богомаз, в частности, сообщал, что над Брянским районом были сбиты два украинских дрона. По данным Минобороны, тогда были уничтожены два БПЛА Ту-141 «Стриж».

В ночь на 13 марта над регионом были сбиты восемь беспилотников: семь из них — над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Позднее еще один был перехвачен над Унечским районом.

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Богомаз сообщил о второй атаке беспилотника за ночь
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Теги
Брянская область Александр Богомаз беспилотники
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