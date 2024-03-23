Богомаз сообщил о второй атаке беспилотника за ночь
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
На этот раз дрон сбили над Почепским районом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор.
Около получаса назад Богомаз рассказал об уничтожении БПЛА над территорией Выгоничского района. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.
С начала военных действий на Украине Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 17 марта Богомаз, в частности, сообщал, что над Брянским районом были сбиты два украинских дрона. По данным Минобороны, тогда были уничтожены два БПЛА Ту-141 «Стриж».
В ночь на 13 марта над регионом были сбиты восемь беспилотников: семь из них — над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Позднее еще один был перехвачен над Унечским районом.
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