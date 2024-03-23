Богомаз: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью

Богомаз сообщил о второй атаке беспилотника за ночь

Дрон был сбит над Почепским районом, сообщил губернатор. Около получаса назад он написал об уничтожении БПЛА над Выгоничским районом

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

На этот раз дрон сбили над Почепским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор.

Около получаса назад Богомаз рассказал об уничтожении БПЛА над территорией Выгоничского района. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.

С начала военных действий на Украине Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 17 марта Богомаз, в частности, сообщал, что над Брянским районом были сбиты два украинских дрона. По данным Минобороны, тогда были уничтожены два БПЛА Ту-141 «Стриж».

В ночь на 13 марта над регионом были сбиты восемь беспилотников: семь из них — над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Позднее еще один был перехвачен над Унечским районом.