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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО уничтожили дрон над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Выгоничского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

Богомаз сообщил о второй попытке атаки дронов в Брянской области за ночь
Политика
Фото:Павел Львов / РИА Новости

С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В прошлый раз Минобороны отчитывалось о перехвате беспилотника над областью 21 марта.

17 марта губернатор рассказывал, что над Брянским районом были сбиты два украинских дрона. Минобороны тогда заявляло, что были уничтожены два дрона Ту-141 «Стриж».

Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью
Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью

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Теги
Александр Богомаз Брянская область беспилотники
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