Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Выгоничского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В прошлый раз Минобороны отчитывалось о перехвате беспилотника над областью 21 марта.
17 марта губернатор рассказывал, что над Брянским районом были сбиты два украинских дрона. Минобороны тогда заявляло, что были уничтожены два дрона Ту-141 «Стриж».
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