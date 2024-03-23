Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Выгоничского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В прошлый раз Минобороны отчитывалось о перехвате беспилотника над областью 21 марта.

17 марта губернатор рассказывал, что над Брянским районом были сбиты два украинских дрона. Минобороны тогда заявляло, что были уничтожены два дрона Ту-141 «Стриж».