Над Брянской областью сбили два беспилотника
Средства ПВО сбили два реактивных беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Дроны сбили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Богомаз.
Позже Минобороны России уточнило, что над Брянской областью сбили два беспилотника Ту-141 «Стриж».
В ночь на 17 марта губернатор рассказал, что средства ПВО сбили над Брянским районом баллистическую ракету С-200. Пострадавших, по словам Богомаза, нет. О разрушениях глава региона не сообщал.
С начала военной операции Брянская область, как и другие приграничные регионы России, периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников со стороны Украины.
В частности, 16 марта средства ПВО уничтожили в регионе реактивный беспилотник ВСУ «Стриж». В результате инцидента никто не пострадал.
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