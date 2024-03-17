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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили два реактивных беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Дроны сбили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Богомаз.

Позже Минобороны России уточнило, что над Брянской областью сбили два беспилотника Ту-141 «Стриж».

В ночь на 17 марта губернатор рассказал, что средства ПВО сбили над Брянским районом баллистическую ракету С-200. Пострадавших, по словам Богомаза, нет. О разрушениях глава региона не сообщал.

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Фото:Google Maps

С начала военной операции Брянская область, как и другие приграничные регионы России, периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников со стороны Украины.

В частности, 16 марта средства ПВО уничтожили в регионе реактивный беспилотник ВСУ «Стриж». В результате инцидента никто не пострадал.

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Над Брянской областью сбили два беспилотника
Над Брянской областью сбили два беспилотника

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники ПВО дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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