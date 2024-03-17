Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили два беспилотника

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили два реактивных беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Дроны сбили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Богомаз.

Позже Минобороны России уточнило, что над Брянской областью сбили два беспилотника Ту-141 «Стриж».

В ночь на 17 марта губернатор рассказал, что средства ПВО сбили над Брянским районом баллистическую ракету С-200. Пострадавших, по словам Богомаза, нет. О разрушениях глава региона не сообщал.

С начала военной операции Брянская область, как и другие приграничные регионы России, периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников со стороны Украины.

В частности, 16 марта средства ПВО уничтожили в регионе реактивный беспилотник ВСУ «Стриж». В результате инцидента никто не пострадал.