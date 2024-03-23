 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Конгресс США утвердил бюджет за считанные часы до частичного шатдауна

Конгресс США утвердил бюджет за считанные часы до шатдауна правительства
Конгресс США не мог согласовать бюджет почти полгода из-за разногласий между Демократической и Республиканской партии, каждая из которых контролирует по палате. Вслед за сенатом одобрить бюджет должен президент Джо Байден
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Сенат США вслед за палатой представителей утвердили бюджет в размере $1,2 трлн, тем самым избежав частичного шатдауна — приостановки работки федерального правительства, сообщает Reuters.

За соответствующие законопроекты проголосовали 74 сенаторов, против — 24. Вслед за этим билль отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Документ предусматривает ассигнования на нужды Госдепартамента, министерств обороны, внутренней безопасности, труда, здравоохранения и социальных служб, образования, а также законодательной ветви власти.

До дедлайна оставалось считанные часы — обеим палатам было необходимо принять бюджет до полуночи по местному времени (23 марта 07:00 мск). На следующий день конгресс уходит на двухнедельные каникулы по случаю Пасхи.

Почему в конгрессе США одобрили блокировку китайского TikTok
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Как отмечает NPR, в ходе напряженных переговоров и демократам, и республиканцам удалось достичь некоторых своих целей. Так, последние считают своей победой включение в бюджет расходов на увеличиение числа пограничников и коек в центрах временного содержания мигрантов. Демократы же называют своим достижением увеличение на $1 млрд расходов на программы ухода за детьми и раннего обучения.

Широко также обсуждается решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам до марта 2025 года. Поводом стали обвинения Израиля в участии сотрудников организации в атаке ХАМАС 7 октября.

Ранее 22 марта законопроект был утвержден палатой представителей, его поддержали 286 из 435 ее членов. В самый последний момент против билля выступила значительная часть республиканцев, контролирующих нижнюю палату, и ее спикер Майк Джонсон задействовал специальную процедуру, позволившую инициировать голосование вопреки партийным разногласиям.

Читайте на РБК Pro
Следователь вызвал на допрос. Инструкция для свидетеля
Как выиграть суд у поставщика из Китая
5 ошибок работодателя при сокращении штата, которые приведут его в суд
Гонконг привлекает низкими налогами. Но за что придется дорого заплатить

Как в конгрессе США начался хаос из-за Украины, Израиля и миграции
Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Подобным шагом Джонсон поставил под удар свою дальнейшую карьеру: представительница наиболее радикального крыла республиканцев Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении его от должности. 3 октября 2023 года палата представителей впервые в истории отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Как и в нынешнем случае, поводом стали обвинения Маккарти в сделке с демократами, позволившей согласовать временный бюджет и предотвратить шатдаун.

На протяжении почти полугода конгресс США не мог согласовать бюджет на 2024 финансовый год из-за разногласий между Демократической и Республиканской партий, каждая из которых контролирует по палате конгресса. Вместо этого конгрессмены раз за разом принимали временные бюджеты, чтобы отсрочить деллайн и выиграть время на переговоры. Благодаря утвержденным 22 марта биллям и другим шести законопроектам, принятым в начале марта, федеральное правительство США сможет функционировать до 30 сентября, когда закончится текущий финансовый год.

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Конгресс США Демократическая партия США Республиканская партия США госбюджет Джо Байден
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Конгресс США утвердил бюджет за считанные часы до частичного шатдауна Политика, 09:14
Над Белгородской областью сбили 11 снарядов Vampire Политика, 09:12
Матч сборной России с Парагваем отменен из-за теракта в «Крокусе» Спорт, 09:10
Минздрав Подмосковья сообщил о гибели трех детей при теракте в «Крокусе» Общество, 09:04
5 сериалов на выходные. «Задача трех тел» и «Палм-Рояль» с Рики Мартином Life, 09:00
Си Цзиньпин выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 08:34
Один человек погиб при атаке беспилотников на Белгородскую область Политика, 08:29
Вьетнам передал России обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье Общество, 08:17
К тушению пожара в «Крокус Сити Холле» привлекли почти 500 человек Общество, 08:16
Воронежский губернатор подтвердил уничтожение одного дрона над регионом Политика, 07:47
Минобороны заявило о 12 сбитых дронах над четырьмя регионами Политика, 07:27
Опрос Bloomberg показал связь между опиоидной эпидемией и выборами в США Политика, 07:26
Пожар на Куйбышевском НПЗ начался после атаки дронов Политика, 07:24
В Свердловской области после нападения на «Крокус» отменили мероприятия Политика, 07:22