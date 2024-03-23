Конгресс США утвердил бюджет за считанные часы до частичного шатдауна

Конгресс США не мог согласовать бюджет почти полгода из-за разногласий между Демократической и Республиканской партии, каждая из которых контролирует по палате. Вслед за сенатом одобрить бюджет должен президент Джо Байден

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Сенат США вслед за палатой представителей утвердили бюджет в размере $1,2 трлн, тем самым избежав частичного шатдауна — приостановки работки федерального правительства, сообщает Reuters.

За соответствующие законопроекты проголосовали 74 сенаторов, против — 24. Вслед за этим билль отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Документ предусматривает ассигнования на нужды Госдепартамента, министерств обороны, внутренней безопасности, труда, здравоохранения и социальных служб, образования, а также законодательной ветви власти.

До дедлайна оставалось считанные часы — обеим палатам было необходимо принять бюджет до полуночи по местному времени (23 марта 07:00 мск). На следующий день конгресс уходит на двухнедельные каникулы по случаю Пасхи.

Как отмечает NPR, в ходе напряженных переговоров и демократам, и республиканцам удалось достичь некоторых своих целей. Так, последние считают своей победой включение в бюджет расходов на увеличиение числа пограничников и коек в центрах временного содержания мигрантов. Демократы же называют своим достижением увеличение на $1 млрд расходов на программы ухода за детьми и раннего обучения.

Широко также обсуждается решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам до марта 2025 года. Поводом стали обвинения Израиля в участии сотрудников организации в атаке ХАМАС 7 октября.

Ранее 22 марта законопроект был утвержден палатой представителей, его поддержали 286 из 435 ее членов. В самый последний момент против билля выступила значительная часть республиканцев, контролирующих нижнюю палату, и ее спикер Майк Джонсон задействовал специальную процедуру, позволившую инициировать голосование вопреки партийным разногласиям.

Подобным шагом Джонсон поставил под удар свою дальнейшую карьеру: представительница наиболее радикального крыла республиканцев Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении его от должности. 3 октября 2023 года палата представителей впервые в истории отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Как и в нынешнем случае, поводом стали обвинения Маккарти в сделке с демократами, позволившей согласовать временный бюджет и предотвратить шатдаун.

На протяжении почти полугода конгресс США не мог согласовать бюджет на 2024 финансовый год из-за разногласий между Демократической и Республиканской партий, каждая из которых контролирует по палате конгресса. Вместо этого конгрессмены раз за разом принимали временные бюджеты, чтобы отсрочить деллайн и выиграть время на переговоры. Благодаря утвержденным 22 марта биллям и другим шести законопроектам, принятым в начале марта, федеральное правительство США сможет функционировать до 30 сентября, когда закончится текущий финансовый год.