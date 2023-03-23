Медведев заявил о более точных аналогах HIMARS у России
У России есть системы вооружения, даже более точные, чем РСЗО HIMARS. Об этом в интервью российским журналистам заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
«Мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», — заявил Медведев, отметив, что РСЗО HIMARS — «вполне достойное оружие».
Медведев не назвал, какое именно российское оружие считает аналогом американской системы залпового огня.
РСЗО HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года.
В начале марта в ходе выставки IDEX-2023 в Абу-Даби Россия представила аналог американской реактивной системы, созданный на основе РСЗО «Торнадо-С».
«Торнадо-C» — модернизированная версия РСЗО 9К58 «Смерч». Она предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, военно-промышленной инфраструктуры.
США поставляют Украине РСЗО HIMARS с лета 2022 года. Россия осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле считают, что это затягивает конфликт и приводит к его дальнейшей эскалации.