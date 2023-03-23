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Медведев пообещал прочесть руководству ОПК телеграммы Сталина

Замглавы Совбеза Медведев пообещал зачитать директорам заводов ОПК телеграммы Сталина
Медведев заявил, что российский ВПК «раскочегарился», и напомнил, что СССР нужно было время, чтобы достичь баланса с гитлеровской Германией
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев планирует прочесть телеграммы генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам ОПК. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов», — сказал он.

«Советскому Союзу, чтобы достичь баланса с гитлеровской Германией, потребовалось несколько лет. Это же не сразу произошло», — объяснил Медведев.

Медведев отметил, что российский ВПК «раскочегарился». «Работает активно. Большинство предприятий работает в три смены, работает с колес, производит самые современные виды российских вооружений. Самое главное — выпускать все это в необходимых объемах».

Замглавы Совбеза также заявил, что расчеты на то, что снаряды или ракеты закончатся, не оправдались. «Одних танков полторы тысячи штук сделали. А прокалькулируйте, сколько получит наш противник», — предложил он.

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В ходе Великой Отечественной войны Сталин неоднократно отправлял телеграммы директорам военных заводов с требованием увеличить выпуск продукции. Одна из самых известных в декабре 1941 года была направлена руководителям авиазаводов в Куйбышеве (ныне Самара), в которой содержалось требование увеличить производство самолетов Ил-2. «Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз», — говорилось в сообщении.

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Дмитрий Медведев Иосиф Сталин ОПК

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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