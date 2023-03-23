Власти Болгарии лишили гражданства сыновей основателя Yota Адоньева
Власти Болгарии лишили гражданства республики детей сооснователя Yota, российского предпринимателя Сергея Адоньева (номер 193 в рейтинге богатейших бизнесменов России, состояние — $550 млн), сообщает болгарский сайт журналистских расследований «Бивол» со ссылкой на направленный им запрос в Минюст Болгарии.
«Болгарское гражданство детей Сергея Адоньева было отозвано после проверки оснований, по которым они были зарегистрированы как болгарские граждане. <...> Двое детей <...> получили болгарские паспорта, когда были несовершеннолетними, согласно закону о болгарском гражданстве, поскольку оба их родителя получили гражданство Болгарии», — пишет портал.
Согласно ответу министерства, министр юстиции Крум Зарков постановил, что после отмены натурализации самого Адоньева 22 мая 2018 года основание для регистрации его детей в качестве болгарских граждан было утрачено. «Министерство поручило муниципалитету Пловдива исключить их из списка граждан Республики Болгария. <...> Инструкции были выполнены 14 февраля 2023 года. Они [дети Адоньева] не являются болгарскими гражданами», — цитирует «Бивол» письмо Минюста.
Министерство отмечает, что Адоньев получил болгарский паспорт около 15 лет назад, в 2008 году, за особые заслуги по представлению главы Минтранса, социалиста Петра Мутафчиева. Бизнесмен учредил компанию в Пловдиве с намерением инвестировать в экономику страны. Однако, пишет «Бивол», инвестиции за все время составили всего 50 тыс. левов (€25,3 тыс. по нынешнему курсу).
Болгария лишила Адоньева гражданства в мае 2018 года. Как сообщал в январе 2019 года Reuters со ссылкой на Минюст страны, причиной стало то, что бизнесмен «был осужден в США 20 лет назад по обвинению в мошенничестве».
Тогда же правительство Болгарии заявило, что в стремлении ускорить присоединение к Шенгенской зоне намерено прекратить разрешать богатым иностранцам «покупать» в обмен на инвестиции болгарское гражданство, которое позволяет свободно передвигаться по всему Европейскому союзу.
В октябре 2021 года суд в США удовлетворил петицию Сергея Адоньева об отмене обвинительного заключения против него по делу 1998 года. Суд признал, что у Адоньева была «веская причина не оспаривать обвинительный приговор ранее», разрешил ему отозвать свои признательные показания, данные в 1990-х годах, и снял с него судимость. Как поясняли РБК юристы, подобное решение значит, что Адоньев имеет все основания заявлять, что он не был по-настоящему признан виновным в совершении преступления, для него отменяются ограничения на въезд в США.
В 1990-х годах американские правоохранители обнаружили, что зарегистрированная в США MCW Enterprises нарушает введенный в 1960 году запрет на торговлю с Кубой, и предъявили владельцу этой компании Адоньеву обвинение в нарушении эмбарго и отмывании денег. В 1996 году прокурор США обвинил российского бизнесмена в мошенничестве по связанным с указанным спором платежам, подозреваемого арестовали в Германии, после чего его жена наняла в качестве адвоката американца Стивена Лондона. В 1997 году Лондон посоветовал Адоньеву признать вину, после чего бизнесмен был приговорен к заключению на 30 месяцев и выплате $1 млн, однако фактически выплатил $4 млн. В августе 1999 года его депортировали из США. Уголовное дело привело к тому, что Адоньеву было фактически запрещено возвращение в Соединенные Штаты.
Что известно о Сергее Адоньеве
Среди бизнесов, в которых участвовал Сергей Адоньев, — компания JFC, которая занималась импортом фруктов (владел с 1994 по 2000 год вместе с Владимиром Кехманом); «Скартел» и производитель мобильных устройств Yota Devices (с середины 2000-х до середины 2010-х вместе с Денисом Свердловым, Альбертом Авдоляном, Владиславом Мартыновым и др.); «Технологии тепличного роста» (в 2010-х вместе с Сергеем Рукиным). Представитель «А-Проперти» говорила РБК, что Адоньев с Авдоляном «планомерно формируют промышленный кластер в Якутии, который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию, угольный проект Огоджа и порт Вера.
Адоньев был одним из основателей и спонсоров «Арт-Стрелки» и создал Фонд поддержки Электротеатра «Станиславский» в Москве, спонсировал фильм Ильи Хржановского «Дау», был спонсором «Новой газеты» и кампании Ксении Собчак, когда она баллотировалась на пост президента России.