Литва решила перестать принимать россиян и белорусов в гражданство

Кроме того, страна временно запретила покупать недвижимость на своей территории Литвы, если нет вида на жительство

Литва приостанавливает прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Белоруссии. Сейм принял пакет ограничительных мер в отношении россиян и белорусов из-за военных действий на Украине. За принятие документа проголосовали 113 парламентариев, против не высказался ни один, воздержались девять.

Среди других мер — временный запрет на покупку недвижимости на территории Литвы, за исключением случаев, когда у граждан есть вид на жительство в стране.

Кроме того, страна приостанавливает прием заявлений о получении виз, в том числе национальной, в визовых службах Литвы за рубежом, кроме случаев, когда документы подаются при посредничестве МИД, а также о выдаче ВНЖ в Литве (кроме граждан России и Белоруссии, имеющих действующую шенгенскую или национальную визу или вид на жительство в стране / в ЕС).

Авторами инициативы выступили министр внутренних дел Агне Билотайте и глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Они поясняли, что речь идет лишь о приостановлении приема заявлений и принятия решений о гражданстве. «Граждане России и Белоруссии, которые уже проживают в Литве с временным или постоянным видом на жительство, могли бы продолжать жить в Литве, но их заявления о приятии в гражданство не будут приниматься и вопросы об их гражданстве не буду рассматриваться, за исключением предусмотренных случаев, когда лицо само отказывается от гражданства Литовской Республики или когда лицо приобрело гражданство другого государства», — говорили авторы (цитата по Delfi). Закон должен вступить в силу с 15 апреля сроком на один год.

Весной прошлого года, после начала военных действий на Украине, Вильнюс приостановил выдачу виз россиянам. Республика понизила уровень дипломатических отношений с Россией, отозвала посла из Москвы и предписала российскому послу покинуть ее территорию. Кроме того, Литва закрыла консульство в Клайпеде.