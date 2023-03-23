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В Белом доме назвали «в лучшем случае идиотом» перехватившего дрон пилота

Кирби назвал «в лучшем случае идиотом» награжденного после инцидента с MQ-9 пилота
Представитель Белого дома считает, что награждение пилотов после перехвата американского дрона смехотворно. «Если это мужество, то, я думаю, у них другое понятие [о мужестве]», — сказал он. Захарова в ответ призвала «беречь нервы»
Российский военный самолет Су-27
Российский военный самолет Су-27 (Фото: Courtesy of U.S. European Command / The Pentagon / Reuters)

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал смехотворным награждение российских летчиков после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

«Я не знаю другой армии в мире, других Военно-воздушных сил в мире, которые наградили бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это мужество, то, я думаю, у них другое понятие [о мужестве]», — сказал Кирби на пресс-конференции накануне.

По его словам, он не понимает, почему наградили пилота, который «в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем — просто идиот».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Кирби написала в телеграм-канале: «Джон, я понимаю Вашу досаду (беспилотник утрачен, обломки достать не можете), но держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов, и нервы надо беречь».

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей Су-27 майорам Василию Вавилову и Сергею Попову. Вавилов рассказал, что во время дежурства им отдали команду вылететь на перехват беспилотника, который «двигался с целью нарушения государственной границы», после чего истребители сблизились с MQ-9 Reaper, опознали его и «выполнили маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи». По словам Попова, они не применяли оружие и не вступали в контакт с MQ-9.

По данным европейского командования ВС США, утром 14 марта беспилотник вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27. По версии американской стороны, российские самолеты сбросили на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника, в результате его пришлось затопить. Минобороны России утверждает, что MQ-9 Reaper «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». В телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином Шойгу назвал причиной инцидента над Черным морем несоблюдение США зоны ограничения полетов, «установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов» России.

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По данным телеканала CNN, Соединенные Штаты дистанционно удалили с беспилотника чувствительную информацию. Секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что российская сторона будет пытаться найти и достать остатки беспилотника. После инцидента США возобновили полеты своих разведывательных дронов над Черным морем.

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Елена Чернышова
Джон Кирби дрон Черное море пилот
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