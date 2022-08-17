NYT узнала о призыве Запада присвоить алмазам из России статус «кровавых»
США, страны ЕС, Украина, Канада и другие государства призывают присвоить российским алмазам статус «конфликтных» из-за военных действий в соседней стране, пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя Госдепартамента США на имя председателя Кимберлийского процесса (КП), занимающегося вопросом «конфликтных алмазов».
Этот вопрос поднимался на собрании Кимберлийского процесса в июне. Тогда решение, которое должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем.
Российская сторона не согласна с подобным статусом. В Минфине назвали попытки Запада отнести российские алмазы к «кровавым» «политической демагогией», сообщает издание.
Схема сертификации, предназначенная для искоренения торговли так называемыми «кровавыми алмазами», была создана в 2003 году после гражданских войн в Анголе, Сьерра-Леоне и Либерии.
В середине июня агентство Reuters сообщало, что Украина, страны Евросоюза, США, Австралия, Великобритания и Канада предложили осудить российскую военную операцию на Украине и расширить на встрече 20–24 июня в Ботсване определение «конфликтных алмазов». Однако Россия, Белоруссия, Киргизия и ЦАР предложение не поддержали.
В конце февраля российская компания АЛРОСА (около 30% мирового производства; крупнейший в мире производитель необработанных алмазов) попала под американские санкции. Ей запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в стране. В марте Вашингтон запретил импорт бриллиантов из России. В начале апреля американские власти расширили санкции против АЛРОСы, ее активы попали под блокировку.
Ограничения против российской алмазодобывающей компании ввела и Великобритания.