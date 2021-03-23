Зеленский снял санкции с братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Документ опубликован на сайте главы государства.
К нему прилагаются списки физических и юридических лиц, которые впервые попали под украинские ограничения, или которым их продлили на три года. Вместе с тем президент решил вывести некоторых российских юридических и физических лиц из-под ограничений.
Среди них оказались экс-владельцы российского Промсвязьбанка братья Олег и Дмитрий Ананьевы. Санкции против них были введены 19 марта 2019 года сроком на три года.
Также из санкционного списка удалена Башкирская содовая компания — крупнейший производитель соды в России. Она попала в санкционный список 20 мая 2020 года также на три года. О причинах исключения ее из списка также не сообщается.
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