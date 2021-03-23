Зеленский ввел новые санкции против россиян и компаний

Людмила Нарусова (Фото: Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против российских физических и юридических лиц. Указ опубликован на сайте главы государства.

Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и другие ограничения.

В список физических лиц попали 23 россиянина и три француза. Среди упомянутых в нем граждан России — сенатор Людмила Нарусова и академик, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Михаил Горшков.

Кроме того, под санкциями оказались заместитель главы МВД России Александр Горовой, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин и ряд других российских чиновников.

В списке юридических лиц — 81 российская организация. В том числе те, против которых санкции уже были введены в 2018 году, теперь их продлили на три года. Продлены санкции против ряда других российских СМИ, в частности «Газеты.Ру», «Утро.ру», «Ленты.Ру». Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организация «ТВ-Новости», ООО «Федеральное агентство новостей», а также ООО «СМИ2».