Абхазия с третьей попытки получила оппозиционного президента

Соперниками Бжании в нынешнем президенском ралли были министр экономики в правительстве, сформированном при Хаджимбе, Адгур Ардзинба (набрал 35,45%) и лидер партии «Акзаара» Леонид Дзяпшба (2,22%).
Президентская кампания прошла спокойно. Ардзинба поздравил победителя, были сделаны обнадеживающие совместные заявления, все это свидетельствует, что после зимнего кризиса часть напряжения уже снята, отметил в разговоре с РБК бывший премьер Абхазии Сергей Шамба. Он также напомнил, что, несмотря на это, новым властям надо срочно принять меры для снижения все еще сохраняющейся политической конфронтации. Проблемы, из-за которой Хаджимба был вынужден уйти в отставку, все еще не разрешены, противоборство сохраняется, да и сам выборный процесс раделяет электорат, пояснил свою точку зрения Шамба. «Необходимо начать объединение вокруг общих идей, направленных на реформы, улучшение социального положения людей», — говорит он.
Аслан Бжания родился в 1963 году, в 1985 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1991 году — Высшие курсы КГБ СССР, в 1999 году — Академию народного хозяйства при правительстве России. С 1991 по 1992 год работал в КГБ Абхазии, потом служил в органах госбезопасности республики. В 2010-2014 годах занимал пост председателя Службы госбезопасности Абхазии. Имеет звание генерал-майора.
В августе 2014 года участвовал в президентских выборах, проиграл Раулю Хаджимбе. В июле 2015 года возглавил Блок оппозиционных сил Абхазии. В 2017 году был избран депутатом республиканского парламента.
Изменится ли политика Сухума
В России надеются, что период неопределенности в Абхазии остался позади. Об этом в понедельник заявил советник-посланник посольства в Абхазии Максим Литвинов на пресс-конференции в Sputnik. Президент России Владимир Путин в поздравлении Бжании подтвердил готовность к совместной работе и упрочению союзнических отношений.
Стабилизируется ли обстановка в республике, отчасти станет понятно после формирования правительства. Можно говорить, что в абхазской политике и обществе появилась тенденция на объединение, однако раскол, начавшийся еще в 2004 году, сохраняется, указал в разговоре с РБК эксперт ИМЭМО РАН Александр Крылов. В предвыборной кампании Бжании участвовал сохраняющий влияние в республике бывший президент Александр Анкваб (он возглавлял предвыборный штаб оппозиционного кандидата), поддержала выдвижение Бжании и влиятельная в республике ветеранская и политическая организация «Амцахара».
Если будет создано подобие коалиционного правительства, есть вероятность, что республике удастся выйти из внутриполитического кризиса, считает эксперт. В таком консолидированном правительстве должно быть место представителям таких местных тяжеловесов, как Анкваб, Сергей Шамба, да и сбрасывать со счетов Хаджимбу и его сторонников не стоит, предупреждает Крылов.
Он, однако, оговаривается, что одна из проблем республики — отсутствие в политике свежих лиц. Новому президенту придется сбалансировать кабинет, а также предложить поэтапную программу развития республики, пояснил эксперт.
Сам Бжания заявил о намерении исполнить российско-абхазский договор от ноября 2014 года. В нем есть комплекс нереализованных мероприятий, например, упрощение перехода граждан через российско-абхазскую границу, перевоз товаров и др., заявил он РИА Новости. Также не выполнен пункт, связанный с повышением уровня социального и материально-технического обеспечения абхазских органов внутренних дел, он не доведен до уровня российских стандартов.
В бюджете Абхазии на 2020 год предусмотрены поступления от России на сумму 3, 246 млрд руб., которые представляют собой финансовую помощь на социально-экономическое развитие, еще 1,5 млрд руб. составят бюджетные инвестиции.
Говоря об отношениях с Грузией, Бжания заметил, что контакты с соседней страной насчет пересечения границы, совместной эксплуатации ИнгурГЭС могли бы идти не на такой отдаленной площадке, как женевская (в Женеве проходили дискуссии о безопасности в Закавказье), однако двусторонние переговоры с Тбилиси невозможны, так как там отказываются признавать независимость Сухума.
Грузия, ЕС, США, Украина в понедельник заявили о непризнании выборов в Абхазии.