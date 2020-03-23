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Абхазия с третьей попытки получила оппозиционного президента

Завершит ли избрание Аслана Бжании внутриполитический кризис в республике
На повторных президентских выборах в Абхазии победил кандидат от оппозиции Аслан Бжания. Он пообещал полностью выполнить союзный договор с Россией, а также заявил, что прямые двусторонние переговоры с Грузией невозможны
Аслан Бжания (Фото: Игорь Онунин / ТАСС)

56-летний Аслан Бжания победил на состоявшихся 22 марта повторных выборах президента Абхазии. По данным местной ЦИК, он набрал 56,5% голосов при явке 71,56% (95,1 тыс. избирателей). Таким образом, действующего президента Рауля Хаджимбу сменит его давний оппонент, значительная часть карьеры которого связана с работой в структурах государственной безопасности.

Россия наряду еще с пятью государствами — членами ООН признала независимость Абхазии в 2008 году после российско-грузинского вооруженного конфликта и фактически дотирует республику.

Как Бжания пришел к власти

Первоначально очередные выборы президента Абхазии были назначены на июль прошлого года, и Бжания был намерен принять в них участие. Однако внезапное ухудшение здоровья (кандидат и его сторонники придерживаются версии об отравлении) привело к тому, что политик не смог баллотироваться, и выборы после митингов были перенесены на сентябрь. На сентябрьских выборах против правившего с 2014 года Рауля Хаджимбы от оппозиции баллотировался Алхас Квициния. Он проиграл главе государства во втором туре с минимальным отрывом: за действующего президента проголосовали 47,38% пришедших, за Квицинию — 46,19%. В итоге Хаджимба вступил в должность во второй раз.

Однако политический кризис в республике не пошел на спад. Новый год начался с акций протеста оппозиции в Сухуме. В январе Хаджимба ушел в отставку, а Бжания снова заявил о намерении принять участие в выборах. Его выдвижение чуть не сорвалось — за три недели до выборов политика снова госпитализировали, в краснодарской больнице ему диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. После выписки он вернулся в Абхазию и принял участие в выборах.

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Соперниками Бжании в нынешнем президенском ралли были министр экономики в правительстве, сформированном при Хаджимбе, Адгур Ардзинба (набрал 35,45%) и лидер партии «Акзаара» Леонид Дзяпшба (2,22%).

Президентская кампания прошла спокойно. Ардзинба поздравил победителя, были сделаны обнадеживающие совместные заявления, все это свидетельствует, что после зимнего кризиса часть напряжения уже снята, отметил в разговоре с РБК бывший премьер Абхазии Сергей Шамба. Он также напомнил, что, несмотря на это, новым властям надо срочно принять меры для снижения все еще сохраняющейся политической конфронтации. Проблемы, из-за которой Хаджимба был вынужден уйти в отставку, все еще не разрешены, противоборство сохраняется, да и сам выборный процесс раделяет электорат, пояснил свою точку зрения Шамба. «Необходимо начать объединение вокруг общих идей, направленных на реформы, улучшение социального положения людей», — говорит он.

Аслан Бжания родился в 1963 году, в 1985 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1991 году — Высшие курсы КГБ СССР, в 1999 году — Академию народного хозяйства при правительстве России. С 1991 по 1992 год работал в КГБ Абхазии, потом служил в органах госбезопасности республики. В 2010-2014 годах занимал пост председателя Службы госбезопасности Абхазии. Имеет звание генерал-майора.

В августе 2014 года участвовал в президентских выборах, проиграл Раулю Хаджимбе. В июле 2015 года возглавил Блок оппозиционных сил Абхазии. В 2017 году был избран депутатом республиканского парламента.

Изменится ли политика Сухума

В России надеются, что период неопределенности в Абхазии остался позади. Об этом в понедельник заявил советник-посланник посольства в Абхазии Максим Литвинов на пресс-конференции в Sputnik. Президент России Владимир Путин в поздравлении Бжании подтвердил готовность к совместной работе и упрочению союзнических отношений.

Стабилизируется ли обстановка в республике, отчасти станет понятно после формирования правительства. Можно говорить, что в абхазской политике и обществе появилась тенденция на объединение, однако раскол, начавшийся еще в 2004 году, сохраняется, указал в разговоре с РБК эксперт ИМЭМО РАН Александр Крылов. В предвыборной кампании Бжании участвовал сохраняющий влияние в республике бывший президент Александр Анкваб (он возглавлял предвыборный штаб оппозиционного кандидата), поддержала выдвижение Бжании и влиятельная в республике ветеранская и политическая организация «Амцахара».

Если будет создано подобие коалиционного правительства, есть вероятность, что республике удастся выйти из внутриполитического кризиса, считает эксперт. В таком консолидированном правительстве должно быть место представителям таких местных тяжеловесов, как Анкваб, Сергей Шамба, да и сбрасывать со счетов Хаджимбу и его сторонников не стоит, предупреждает Крылов.

Он, однако, оговаривается, что одна из проблем республики — отсутствие в политике свежих лиц. Новому президенту придется сбалансировать кабинет, а также предложить поэтапную программу развития республики, пояснил эксперт.

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Сам Бжания заявил о намерении исполнить российско-абхазский договор от ноября 2014 года. В нем есть комплекс нереализованных мероприятий, например, упрощение перехода граждан через российско-абхазскую границу, перевоз товаров и др., заявил он РИА Новости. Также не выполнен пункт, связанный с повышением уровня социального и материально-технического обеспечения абхазских органов внутренних дел, он не доведен до уровня российских стандартов.

В бюджете Абхазии на 2020 год предусмотрены поступления от России на сумму 3, 246 млрд руб., которые представляют собой финансовую помощь на социально-экономическое развитие, еще 1,5 млрд руб. составят бюджетные инвестиции.

Говоря об отношениях с Грузией, Бжания заметил, что контакты с соседней страной насчет пересечения границы, совместной эксплуатации ИнгурГЭС могли бы идти не на такой отдаленной площадке, как женевская (в Женеве проходили дискуссии о безопасности в Закавказье), однако двусторонние переговоры с Тбилиси невозможны, так как там отказываются признавать независимость Сухума.

Грузия, ЕС, США, Украина в понедельник заявили о непризнании выборов в Абхазии.

Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили
Теги: Абхазия, выборы, президент
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