Абхазия с третьей попытки получила оппозиционного президента

На повторных президентских выборах в Абхазии победил кандидат от оппозиции Аслан Бжания. Он пообещал полностью выполнить союзный договор с Россией, а также заявил, что прямые двусторонние переговоры с Грузией невозможны

Аслан Бжания (Фото: Игорь Онунин / ТАСС)

56-летний Аслан Бжания победил на состоявшихся 22 марта повторных выборах президента Абхазии. По данным местной ЦИК, он набрал 56,5% голосов при явке 71,56% (95,1 тыс. избирателей). Таким образом, действующего президента Рауля Хаджимбу сменит его давний оппонент, значительная часть карьеры которого связана с работой в структурах государственной безопасности.

Россия наряду еще с пятью государствами — членами ООН признала независимость Абхазии в 2008 году после российско-грузинского вооруженного конфликта и фактически дотирует республику.

Как Бжания пришел к власти

Первоначально очередные выборы президента Абхазии были назначены на июль прошлого года, и Бжания был намерен принять в них участие. Однако внезапное ухудшение здоровья (кандидат и его сторонники придерживаются версии об отравлении) привело к тому, что политик не смог баллотироваться, и выборы после митингов были перенесены на сентябрь. На сентябрьских выборах против правившего с 2014 года Рауля Хаджимбы от оппозиции баллотировался Алхас Квициния. Он проиграл главе государства во втором туре с минимальным отрывом: за действующего президента проголосовали 47,38% пришедших, за Квицинию — 46,19%. В итоге Хаджимба вступил в должность во второй раз.

Однако политический кризис в республике не пошел на спад. Новый год начался с акций протеста оппозиции в Сухуме. В январе Хаджимба ушел в отставку, а Бжания снова заявил о намерении принять участие в выборах. Его выдвижение чуть не сорвалось — за три недели до выборов политика снова госпитализировали, в краснодарской больнице ему диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. После выписки он вернулся в Абхазию и принял участие в выборах.