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Эксперты предупредили Джонсона о жертвах из-за мягких мер против вируса

Если правительство Великобритании не изменит стратегию по борьбе с распространением инфекции, это может обернуться гибелью до 70 тыс. британцев. В понедельник меры по сдерживанию вируса будут обсуждаться в парламенте
Борис Джонсон (Фото: Darren Staples / Getty Images)

Если в стратегию правительства по борьбе с коронавирусом (COVID-19) не внести коррективы, в течение следующих 12 месяцев болезнь может унести жизни от 35 тыс. до 70 тыс. британцев. К таким выводам пришли авторы исследования, совместно проведенного учеными Университетского колледжа Лондона (UCL), Кембриджского университета и Британского центра по изучению данных о здравоохранении (Health Data Research UK). Над докладом работала команда из лечащих врачей, эпидемиологов и специалистов по анализу данных. Текст исследования опубликовал на своей странице в Twitter один из его авторов — Амитава Манерджи из UCL, пресс-релиз доклада размещен на сайте UCL. COVID-19 представляет повышенную угрозу для здоровья 20% населения Британии, предупреждают эксперты. Это не только люди старше 65 лет, но также те, кто страдает от хронических проблем со здоровьем, в частности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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Ранее в британском правительстве заявляли, что новый вирус представляет угрозу для 1,5 млн граждан (в стране проживает 67 млн человек), и призвали тех самоизолироваться. «Правительство анонсировало, что 1,5 млн наиболее подверженных опасности людей <...> попросят принять дополнительные меры для своей безопасности, однако оно [правительство] не привело информацию, какими принципами оно руководствовалось при отборе [именно этих людей]», — говорится в исследовании.

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Авторы доклада сочли меры правительства недостаточно жесткими. Граждан призывают соблюдать социальную дистанцию в 2 метра и по возможности оставаться дома, однако такие меры не носят обязательный характер, посетовал Амитава Манерджи. «Наше исследование демонстрирует, что правительство должно принять более жесткие меры по работе с обществом для подавления эпидемии, чтобы избежать <...> смертей», — утверждает ученый. В докладе эксперты, в частности, рекомендуют властям ввести принудительную изоляцию населения. Эксперты также призвали правительство Бориса Джонсона проверять на коронавирус как можно больше подверженных риску британцев, а не только те 1,5 млн, которых упомянули власти.

В понедельник в палате общин (нижняя палата парламента) пройдет обсуждение законопроекта о мерах по борьбе с COVID-19. Он наделит власти специальными полномочиями, позволяющими им задерживать людей с симптомами вируса и взимать штрафы с тех, кто отказывается проходить тесты.

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Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Великобритания, коронавирус, Борис Джонсон
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