Единороссы внесут поправки о врачебном осмотре по интернету при эпидемии

Единороссы в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект об отмене обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и возможности ставить диагнозы дистанционно, с помощью телемедицины, рассказали источники РБК

Группа единороссов в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, касающийся телемедицинских консультаций и лечения. Речь идет об отмене обязательного очного осмотра пациента при эпидемии, рассказали РБК два источника в руководстве партии власти.

«Это позволит обезопасить врачей, контактирующих с заболевшими, и ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел», — сказал один из собеседников РБК.

О необходимости развития телемедицинских консультаций говорил 19 февраля на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, совет подготовил поправки к закону «Об основах охраны здоровья», предусматривающие возможность проводить медосмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лекарства дистанционно, с помощью телемедицины. Это снизило бы нагрузку на медучреждения, особенно в периоды пика заболеваний, заявил тогда Турчак.

18 марта директор развития Фонда интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложил в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.