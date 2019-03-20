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Отставка Назарбаева ,  
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МИД Казахстана счел переименование столицы полезным для имиджа страны

Переименование столицы Казахстана в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева положительно скажется на имидже страны. Об этом заявил первый замглавы МИДа страны Мухтар Тлеуберди, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что ведомство будет отслеживать реакцию на переименование столицы, однако высказал мнение, что оно улучшит имидж страны, так как «Казахстан хорошо известен, имя президента [Назарбаева] хорошо известно», и международное сообщество положительно отреагирует на такое решение.

Политика
Парламент Казахстана за пару часов согласился назвать столицу Нурсултаном

Ранее парламент Казахстана единогласно принял инициативу нового президента страны Касыма-Жомарта Токаева о переименовании Астаны в Нурсултан. Правительство предлагало провести референдум, но Токаев решил поставить этот вопрос на голосование без проведения плебисцита. В итоге соответствующие поправки было решено внести в Конституцию. До этого в 1992–1997 годах город назывался Акмола, в 1961–1992-м — Целиноград, а с момента основания в 1830 году — Акмолинск.

Кроме того, Токаев предложил переименовать все главные проспекты в городах страны в честь Назарбаева. Таким образом, в городе Шымкент, как и в других, появится проспект Nursultan Nazarbayev.

Теги: Переименование, Казахстан
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