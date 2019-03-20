В казахстанском городе Шымкенте появится проспект Nursultan Nazarbayev

Депутаты казахстанского города Шымкент единогласно поддержали предложение президента страны Касым-Жомарта Токаева о переименовании главного проспекта в честь Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится на сайте мэрии города.

Таким образом, проспект Астаны, главная улица Шымкента, будет переименован в проспект Nursultan Nazarbayev.

Назарбаев 19 марта объявил об уходе в отставку с поста президента и назначил своим преемником Токаева. После этого столица страны Астана была переименована в Нурсултан. Назарбаев сохранит за собой посты председателя Совбеза республики, главы правящей партии «Нур Отан», а также останется членом Конституционного совета.