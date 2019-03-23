Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма

Зеленский уверен, что вернуть Луганск и Донецк Украина сможет только при условии мощной информационной кампании, которая докажет жителям регионов, что они — украинцы. Возврат Крыма же возможен только при смене власти в России

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Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве. О своих взглядах на проблему Крыма и Донбасса он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

«Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть. Другого выхода у меня нет», — сказал Зеленский.

Говоря о статусе Донбасса, Зеленский подчеркнул. что не верит в работоспособность Минских соглашений в их текущем варианте. «Все что у нас есть — это Минские соглашения, но они не работают, их надо расширять. Можно на линию разграничения ввести миротворцев и реализовать план Волкера, но я считаю, что проблема — это внутренний вопрос [Украины]», — пояснил он.

По его словам, существует два сценария возврата Донбасса под контроль Киева. Первый предполагает масштабную информационную войну и победу в ней украинской стороны. Жители Донбасса должны «осознать что они украинцы», подчеркнул Зеленский. Для этого первым шагом должно стать создание международного канала, который будет транслировать «правду о политической жизни» Украины, считает кандидат в президенты.

Кроме того Киев может показать жителям конфликтных регионов, что помнит о них и считает их своими гражданами. «Мы должны платить пенсии. Да, это большая потеря для бюджета страны, но Луганск и Донбасс — тоже наша страна», — передает ICTV слова Зеленского.