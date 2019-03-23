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Выборы на Украине ,  
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Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Зеленский уверен, что вернуть Луганск и Донецк Украина сможет только при условии мощной информационной кампании, которая докажет жителям регионов, что они — украинцы. Возврат Крыма же возможен только при смене власти в России
Фото: Pavlo Palamarchuk / EPA / TASS

Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве. О своих взглядах на проблему Крыма и Донбасса он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

«Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть. Другого выхода у меня нет», — сказал Зеленский.

Говоря о статусе Донбасса, Зеленский подчеркнул. что не верит в работоспособность Минских соглашений в их текущем варианте. «Все что у нас есть — это Минские соглашения, но они не работают, их надо расширять. Можно на линию разграничения ввести миротворцев и реализовать план Волкера, но я считаю, что проблема — это внутренний вопрос [Украины]», — пояснил он.

По его словам, существует два сценария возврата Донбасса под контроль Киева. Первый предполагает масштабную информационную войну и победу в ней украинской стороны. Жители Донбасса должны «осознать что они украинцы», подчеркнул Зеленский. Для этого первым шагом должно стать создание международного канала, который будет транслировать «правду о политической жизни» Украины, считает кандидат в президенты.

Кроме того Киев может показать жителям конфликтных регионов, что помнит о них и считает их своими гражданами. «Мы должны платить пенсии. Да, это большая потеря для бюджета страны, но Луганск и Донбасс — тоже наша страна», — передает ICTV слова Зеленского.

По данным исследования, проведенного общественной организацией «Передовые правовые инициативы», за Зеленского готовы проголосовать 34,04% избирателей. Это в два с лишним раза больше, чем процент, который набирает действующий президент страны Петр Порошенко (14,22%). На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,9%). 

Как свидетельствуют данные опроса, Зеленский лидирует почти во всех регионах. Наибольшую поддержку ему готовы оказать жители Днепропетровской области (45,73% опрошенных).

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В списке кандидатов, который 8 марта утвердил Центризбирком, 39 фамилий.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский
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