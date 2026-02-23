 Перейти к основному контенту
0

FT узнала о скоплении истребителей США в Иордании и Саудовской Аравии

FT: США нарастили число размещенных в Иордании и Саудовской Аравии истребителей

США в феврале значительно нарастили число истребителей, размещенных на базах в Иордании и Саудовской Аравии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки.

По оценкам Тель-Авивского университета, на авиабазе Муваффак Салти в Иордании сейчас находятся как минимум 66 истребителей. Также туда перебросили самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные борты. Кроме того, число военных самолетов выросло на авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии. Там, среди прочего, находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry, а также транспортные C-130 и C-5.

Исполнительный директор Института аэрокосмических исследований имени Митчелла Дуглас Бирки в разговоре с FT напомнил, что позиции США в Иордании были «ключевыми» при нападении на Ирак в 2003 году. Опрошенные журналистами аналитики отметили, что Штаты сконцентрировали на Ближнем Востоке крупнейшую военно-морскую группировку с момента с момента вторжения в 2003-м. Из 51 американского военного корабля, который сейчас в море и выполняет боевые задачи, 18 из них — 35% — находятся в этом регионе.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Романов Илья
Иордания Саудовская Аравия США истребители Иран
