Бывший агент ЦРУ заявил о возможном ударе США по Ирану в ближайшие дни

США решили атаковать Иран 23 или 24 февраля, заявил экс-агент ЦРУ Кириаку, ссылаясь на другого бывшего офицера ЦРУ, узнавшего об этом от друзей в Белом доме. Axios писал, что 27 февраля может пройти новый раунд переговоров сторон

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вашингтон принял решение атаковать Иран 23 или 24 февраля, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Кириаку в подкасте Джулиана Дори.

«У меня есть друг, бывший офицер ЦРУ, который был сегодня утром в Белом доме и разговаривал со своими друзьями, и он говорит, что было принято решение атаковать Иран в понедельник или вторник», — рассказал экс-агент ЦРУ (цитата по Economic Times).

Джон Кириаку работал в ЦРУ до 2002 года, специализировался на Ближнем Востоке. В 2013 году он получил срок в 30 месяцев за разглашение секретных данных, включая раскрытие личности секретного сотрудника ЦРУ, став одним из немногих агентов, отбывших наказание за утечки.

В последнее время США значительно нарастили военную мощь на Ближнем Востоке, что ряд американских СМИ, в частности The Wall Street Journal, называли подготовкой к затяжному конфликту.

К берегам Ирана отправили в том числе два авианосца — Abraham Lincoln уже находится там, а ударная группа во главе с Gerald R. Ford должна прибыть туда в течение нескольких дней. The Washington Post писала, что американские военные ждут прибытия этой группы для начала атаки.

The New York Times 21 февраля сообщила, что США начали выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке. Это считается одним из показателей высокой вероятности атаки, поскольку Иран пригрозил в ответ на удары со стороны США атаковать американские базы в регионе.

При этом Вашингтон и Тегеран провели несколько раундов переговоров по поводу ядерной сделки. Иран настаивает на своем праве продолжать обогащать уран и отказывается прекращать свою ракетную программу, чего требует Израиль. Как сообщал Axios, Вашингтон готов рассмотреть предложение, которое позволило бы Ирану иметь «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы.

По данным издания, следующий раунд переговоров может состояться 27 февраля в Женеве, если Тегеран в течение 48 часов представит Вашингтону детальное предложение по ядерной сделке.

В то же время многие американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп все еще не принял окончательного решения об ударе по Ирану. Сам глава Белого дома 19 февраля заявил, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что, если Тегеран не пойдет на сделку, «произойдут плохие вещи».

Трамп рассказывал, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку.