 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве сочли сделку с США по ресурсам «прекрасной возможностью»

Кубраков: сделка Киева с США о ресурсах — прекрасная возможность для партнерства
Сюжет
Военная операция на Украине
Сделка по ископаемым — прекрасная возможность для Киева обрести партнера, поскольку их разработка требует крупных инвестиций, заявил Кубраков. Зеленский говорил, что соглашение сейчас не отвечает национальным интересам Украины
Александр Кубраков
Александр Кубраков (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сделка по добыче ресурсов, которую потенциально могут заключить Украина и США — это прекрасная возможность для Киева обрести партнера. Такое мнение высказал советник министра обороны Украины Александр Кубраков, ранее занимавший должность вице-премьера по восстановлению, в интервью телеканалу NHK.

«Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США — прекрасная возможность обрести стратегического партнера», — считает Кубраков.

По его мнению, участие США в разработке украинских полезных ископаемых приведет к прогрессу в двусторонних отношениях, в том числе в вопросах безопасности.

США раскрыли условия сделки с Украиной по полезным ископаемым
Экономика
Скотт Бессент

США в течение нескольких недель ведут переговоры с Киевом о получении доступа к украинским полезным ископаемым. В обмен Вашингтон обещал Киеву гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп оценивает обязательства Украины перед Соединенными Штатами в $400–500 млрд. Первоначально Киев отверг предложенные Вашингтоном условия, теперь стороны обсуждают новую версию документа. Президент США предрек проблемы Киеву, если тот снова не согласится.

По информации The New York Times, условия нового предложения США жестче предыдущего. Киев, согласно идее Вашингтона, должен отказаться от половины получаемых доходов от полезных ископаемых, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Полученную прибыль направят в специальный фонд, он целиком будет принадлежать США. Украина должна будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд.

Украинская сторона поясняла, что желает увидеть в соглашении собственную выгоду, в том числе гарантии безопасности. Президент Владимир Зеленский отверг озвученную Трампом сумму помощи со стороны США: «У нас совершенно разные цифры. У нас все очень понятно. Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд — это мы, народ Украины, налогоплательщики. $200 млрд — это США и европейские союзники. Это пакеты оружия. Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямо», — говорил он. По мнению украинского президента, соглашение пока «не готово для защиты интересов» Украины.

По данным источника Sky News, предложения США возлагают на Украину односторонние обязательства, соглашение «не отражает партнерский характер». Bloomberg писал о «сомнительных элементах» в договоренности, из-за которых Зеленский пока не готов одобрить ее. Какие пункты вызвали возражения Киева, источник издания не уточнял.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина полезные ископаемые США
Материалы по теме
Axios узнал о передаче США Украине «улучшенной» сделки по ресурсам
Политика
США раскрыли условия сделки с Украиной по полезным ископаемым
Экономика
США ужесточили условия сделки об ископаемых с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Как перевести 99% оптовых продаж в онлайн — кейс Akkermann CementОтрасли, 16:40
Минское «Динамо» прервало серию побед «Спартака» в КХЛСпорт, 16:28
Истребители ЦАХАЛ пролетели над Бейрутом во время похорон НасраллыПолитика, 16:16
Американская горнолыжница Шиффрин одержала сотую победу в Кубке мираСпорт, 16:13
В Киеве сочли сделку с США по ресурсам «прекрасной возможностью»Политика, 16:02
Как отмена бумажных марок повлияет на табачный рынокОтрасли, 15:50
Крикет и онлайн: что нужно знать о рекламном рынке ИндииОтрасли, 15:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шипачев вторым в истории КХЛ забросил 300 шайбСпорт, 15:37
Летевший из Москвы на Кубу самолет экстренно сел в ПулковоОбщество, 15:32
На Урале арестовали обвиняемого в похищении и избиении несовершеннолетнейОбщество, 15:22
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 15:15
Кремлев предложил провести третий бой Бивола и Бетербиева в «Лужниках»Спорт, 15:08
В Швейцарии назвали условие отправки военных на УкраинуПолитика, 15:05
Мантуров назвал условия возвращения в Россию иностранных компанийБизнес, 14:46