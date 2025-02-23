В Киеве сочли сделку с США по ресурсам «прекрасной возможностью»

Сделка по ископаемым — прекрасная возможность для Киева обрести партнера, поскольку их разработка требует крупных инвестиций, заявил Кубраков. Зеленский говорил, что соглашение сейчас не отвечает национальным интересам Украины

Александр Кубраков (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сделка по добыче ресурсов, которую потенциально могут заключить Украина и США — это прекрасная возможность для Киева обрести партнера. Такое мнение высказал советник министра обороны Украины Александр Кубраков, ранее занимавший должность вице-премьера по восстановлению, в интервью телеканалу NHK.

«Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США — прекрасная возможность обрести стратегического партнера», — считает Кубраков.

По его мнению, участие США в разработке украинских полезных ископаемых приведет к прогрессу в двусторонних отношениях, в том числе в вопросах безопасности.

США в течение нескольких недель ведут переговоры с Киевом о получении доступа к украинским полезным ископаемым. В обмен Вашингтон обещал Киеву гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп оценивает обязательства Украины перед Соединенными Штатами в $400–500 млрд. Первоначально Киев отверг предложенные Вашингтоном условия, теперь стороны обсуждают новую версию документа. Президент США предрек проблемы Киеву, если тот снова не согласится.

По информации The New York Times, условия нового предложения США жестче предыдущего. Киев, согласно идее Вашингтона, должен отказаться от половины получаемых доходов от полезных ископаемых, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Полученную прибыль направят в специальный фонд, он целиком будет принадлежать США. Украина должна будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд.

Украинская сторона поясняла, что желает увидеть в соглашении собственную выгоду, в том числе гарантии безопасности. Президент Владимир Зеленский отверг озвученную Трампом сумму помощи со стороны США: «У нас совершенно разные цифры. У нас все очень понятно. Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд — это мы, народ Украины, налогоплательщики. $200 млрд — это США и европейские союзники. Это пакеты оружия. Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямо», — говорил он. По мнению украинского президента, соглашение пока «не готово для защиты интересов» Украины.

По данным источника Sky News, предложения США возлагают на Украину односторонние обязательства, соглашение «не отражает партнерский характер». Bloomberg писал о «сомнительных элементах» в договоренности, из-за которых Зеленский пока не готов одобрить ее. Какие пункты вызвали возражения Киева, источник издания не уточнял.