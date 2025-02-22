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Военная операция на Украине ,  
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США раскрыли условия сделки с Украиной по полезным ископаемым

Министр финансов США Бессент: сделка с Украиной не оставила бы места коррупции
Сюжет
Военная операция на Украине
Соглашение США и Украины обеспечит последней должную экспертизу для постконфликтного восстановления, а участие Вашингтона не оставит места коррупции, заявил министр финансов Бессент. Как пишет NYT, новые условия жестче предыдущих
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

США в результате сделки с Украиной по полезным ископаемым не получат права собственности на физические объекты и не будут обременять страну большим долгом, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в колонке на Financial Times.

«Условия нашего партнерства предполагают, что доходы, получаемые правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут обладать экономическими правами и правами управления этими будущими инвестициями», — написал министр.

Такой механизм, уверен Бессент, обеспечил бы «высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовой базы, необходимые для привлечения надежных частных инвестиций для послевоенного роста [экономики] на Украине», и «не оставил бы места коррупции». Украинцы заслуживают «пользоваться преимуществами свободы, за которую они так героически боролись», продолжил он и отметил, что природные ресурсы Украины могут стимулировать ее послевоенный рост экономики, но лишь при условии, если ее правительство и народ будут обеспечены «достаточным капиталом, экспертизой и правильными стимулами».

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Сотрудничество Вашингтона и Киева пошлют России сигнал, что США в долгосрочной перспективе «инвестирует в свободную и процветающую Украину», ожидает Бессент.

«США являются надежным и долгосрочным партнером в этих отношениях. Доходы от будущих доходов будут реинвестированы обратно в ключевые секторы, направленные на разблокирование большего количества активов роста Украины. Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций», — пообещал министр финансов США.

Накануне, 21 февраля, США передали Украине новую версию проекта договора по ресурсам, условия которого более жесткие, чем предыдущий вариант, выяснила New York Times. Согласно документу, Украина отказывается от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры; доходы направят в фонд, который на 100% будет принадлежать США. Украина должна будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд.

По данным украинского издания New Voice, взносы сторон будут распределены в соотношении два к одному: украинская сторона внесет две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия. Украина предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить договоренность о том, что его средства будут использованы исключительно для инвестиций в стране.

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Предыдущий вариант был отвергнут украинской стороной. Президент Владимир Зеленский пояснил, что проект соглашения не предусматривал какие-либо гарантии безопасности для Киева. Вслед за этим на него с критикой обрушился американский лидер Дональд Трамп, в Вашингтоне пригрозили Зеленскому проблемами при повторном отказе.

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