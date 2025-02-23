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Политика ,  
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Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Украина выступила против требования США о формировании спецфонда на $500 млрд, который предусматривался в рамках ресурсной сделки по возмещению трат американской стороны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, Киев оценивает фактическую сумму примерно в пять раз меньше — около $90 млрд, а камнем преткновения остаются отсутствие гарантий со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи.

«Предварительно США предлагали размер этого фонда установить в размере $500 млрд, мы сейчас уменьшили это предложение до $100 млрд и передали [спецпредставителю Киту] Келлогу», — сказал источник украинского издания New Voice. С его слов, Киев также передал пожелание насчет встречи украинского и американского президентов на следующей неделе для обсуждения деталей.

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Предложение американской стороны заключалось в создании особого фонда на $500 млрд, взносы в которой бы делала Украина, а целиком владели США. План соглашения, составленный Вашингтоном предполагает, что Украина отказывается от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры.

Этот фонд будет ориентирован «на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут обладать экономическими правами и правами управления этими будущими инвестициями», рассказал министр финансов США Скотт Бессент. С его слов, США не претендуют на владение физическими активами на Украине, а также не хотели бы делать из этой страны крупного должника.

«Мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить», — сказал американский президент Дональд Трамп.

Материал дополняется.

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