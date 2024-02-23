Bloomberg сообщил о блокировке Венгрией заявления ЕС по Украине

В результате председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Европарламента Роберта Метсола выступили с отдельным заявлением

Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС ко второй годовщине начала военных действий на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В результате председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Европарламента Роберта Метсола выступили с отдельным заявлением, оно опубликовано в соцсети X на странице Мишеля.

В нем отмечается «непревзойденное мужество украинского народа». «Наши флаги будут развеваться рядом как символ нашей солидарности и решимости», — говорится также в посте.

Один из собеседников Bloomberg сообщил, что у страны Евросоюза, не входящей в НАТО, также были сомнения по поводу некоторых пунктов заявления, но не уточнил, пошла бы она на то, чтобы заблокировать его.

В феврале глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет накладывать вето на расширение фонда ЕС, из которого финансируются поставки вооружений на Украину, но не будет участвовать в нем. Страны ЕС будут сами нести за это ответственность, говорил он. Страна с начала военных действий на Украине отказалась от поставок оружия Киеву.

Будапешт также не стал препятствовать принятию 13-го пакета санкций Евросоюза против России. Под ограничения, в частности, попали губернаторы нескольких областей, Климовский патронный завод, «Движение первых». Москва считает санкции незаконными.

Премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что его страна «не претендует на печать кошерности от украинцев».