Венгрия и Италия обсудили «радикальные перемены в ЕС» из-за союза правых

Группа консервативных партий ЕС зовут Орбана присоединиться к ним перед выборами в Европарламент, но требуют смягчить позиции. Сложнейшим препятствием стал вопрос Украины — остальные евроскептики решительно поддерживают Киев

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Итальянский премьер Джорджа Мелони и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий предложили венгерскому премьеру Виктору Орбану присоединиться к группе Европейских консерваторов и реформистов (ECR), это может «радикально изменить политику» в Брюсселе. Об этом пишет Bloomberg.

Встречи прошли в последние недели, на них Орбана предупредили, что ему придется смягчить некоторые свои позиции.

Если партия «Фидес» Орбана присоединится, то ECR сможет претендовать на ближайших выборах в Европарламент на третье место (сейчас — шестое). Как объясняет агентство, это дало бы группе большое влияние на Евросоюз и сигнализировало о растущей роли политиков-националистов.

ECR — объединение политических сил, выступающее с позиций консерватизма, евроскептицизма, национализма, усиления контроля за миграцией, отношение к семье как основе общества и других.

Сложнейшей проблемой станет консенсус по поводу Украины, поскольку в Венгрии — «самое дружественное Кремлю правительство в ЕС», а остальная часть евроконсерваторов решительно поддерживает Киев. В особенности среди них за помощь Украине выступает польская партия «Право и справедливость», которая сейчас доминирует в группе.

Факт переговоров с Орбаном подтвердил экс-премьер Польши. «Мы согласны по одним вопросам и расходимся по другим. Но, безусловно, у нас есть общие цели — больше власти для европейских народов, меньше бюрократии ЕС, больше безопасности и здравого смысла, меньше миграции и другой политики, причиняющей вред нам самим», — сказал Моравецкий.

В этом есть риски для итальянского премьера — относительного новичка в европейской политике, поясняет Bloomberg. Орбан возглавляет правительство Венгрии уже пятый срок, его «укрощение — непростая задача», особенно в свете стремления Орбана самому объединить европейских консерваторов, расколотых между группами ECR и «Идентичность и демократия».

Кроме того, у Орбана неоднозначная репутация в сфере создания коалиций. В 2021 году «Фидес» исключили из крупнейшей политической силы ЕС, «Европейской народной партии», в связи с подрывом демократических стандартов.

«Мистер Орбан не из тех, кого легко смягчить», — оценил Николас Шмит, еврокомиссар по социальным правам. «Если он присоединится к ECR, это также даст нам очень четкий сигнал о том, что представляет собой ECR», — сказал он.