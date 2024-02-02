Орбан заявил, что Венгрия не претендует на печать кошерности от Украины
Венгрия — независимая страна и ее не волнует мнение Украины о том, считают ли ее пророссийской или нет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.
«Мы не претендуем на печать кошерности от украинцев», — сказал политик.
Кошерность — понятие из иудаизма, означающее дозволенность или пригодность чего-либо с точки зрения религиозных канонов.
Он отметил, что Венгрия не намерена вмешиваться в то, что связано с военными действиями на Украине, и Киев не может требовать от Будапешта поддержать их в этом. Однако страна помогает украинцам мирными средствами, в частности, она приняла многих беженцев, которые работают в Венгрии и чьи дети учатся в школах страны.
Орбан добавил, что те €50 млрд, которые ЕС направит Украине в 2024-2027 годах, пойдут не на оружие, а на поддержку функционирования украинского государства. По мнению венгерского политика, экономика страны развалилась, она «на ИВЛ», и без помощи Запада Киев не сможет выплачивать зарплаты, пенсии, обеспечивать работу системы здравоохранения.
Решение выделить Киеву €50 млрд Брюссель принял накануне, 1 февраля. Венгрия выступала против предоставления этой помощи, но после выполнения ее условий сняла свои возражения. ЕС, во-первых, согласился на проведение обзоров расходов и корректировки планов при необходимости; во-вторых, Будапешт добился, что Киев не получит средства, «причитающиеся венграм», но замороженные в ЕС из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством в стране.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя саммит, где ЕС одобрил поддержку Украины, отметил, что «финансовое бремя» по помощи Киеву на «плечи европейских налогоплательщиков» решил переложить Вашингтон. США с осени не могут согласовать финансирование Украины.
Помимо вопросов финансирования, у Венгрии и Украины есть разногласия насчет членства последней в ЕС и положения закарпатских венгров.
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