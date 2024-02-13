Китай счел незаконными санкции ЕС против работающих с Россией компаний

Накануне Bloomberg сообщил, что ЕС предложил ввести санкции против двух десятков фирм, в том числе трех китайских, за сотрудничество с Россией. МИД Китая выступил против незаконных ограничений, напомнив об ответных мерах

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Китай выразил решительный протест в связи с предложением ЕС о введении торговых ограничений в отношении трех китайских компаний, работающих с Россией, передает Bloomberg со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Китай решительно выступает против незаконных санкций <...> против КНР, вызванных сотрудничеством Китая с Россией», — говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что Пекин готов принять меры, чтобы защитить права и интересы своих компаний. «Китайские и российские предприятия осуществляют нормальный обмен и сотрудничество и не нацелены на третьи стороны, а также не должны подвергаться вмешательству или влиянию со стороны третьих сторон», — подчеркнули в министерстве.

Накануне Bloomberg сообщил, что в ЕС предложили ввести новые торговые ограничения примерно для двух десятков фирм, в том числе для трех базирующихся в Китае, которых заподозрили в поддержке военных действий России на Украине. Как отмечало агентство, в случае принятия санкций это стало бы первым случаем прямых рестрикций ЕС в отношении китайских компаний с начала российской спецоперации на Украине.

Помимо китайских компаний в список также вошли фирмы из Гонконга, Сербии, Индии и Турции, писал Bloomberg со ссылкой на документ. Вместе с этим агентство отказалось раскрывать названия компаний «по юридическим причинам». Санкции запретят европейским компаниям торговать с включенными в этот список.

Евросоюз еще в мае предлагал распространить санкции на китайские компании, якобы поставляющие России запрещенные товары и технологии. Однако, напоминает Bloomberg, тогда инициативу сняли с повестки из-за сопротивления нескольких государств — членов ЕС и гарантий со стороны Китая не поставлять вооружения Москве.

Китайский МИД неоднократно заявлял, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что поставками вооружений «на поле боя» занимаются именно США. Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл дезинформацией. Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению. Россия также выступает против незаконных санкций со стороны западных стран.