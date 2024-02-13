 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Китай счел незаконными санкции ЕС против работающих с Россией компаний

Китай назвал незаконными санкции ЕС против работающих с Россией компаний КНР
Сюжет
Война санкций
Накануне Bloomberg сообщил, что ЕС предложил ввести санкции против двух десятков фирм, в том числе трех китайских, за сотрудничество с Россией. МИД Китая выступил против незаконных ограничений, напомнив об ответных мерах
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай выразил решительный протест в связи с предложением ЕС о введении торговых ограничений в отношении трех китайских компаний, работающих с Россией, передает Bloomberg со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Китай решительно выступает против незаконных санкций <...> против КНР, вызванных сотрудничеством Китая с Россией», — говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что Пекин готов принять меры, чтобы защитить права и интересы своих компаний. «Китайские и российские предприятия осуществляют нормальный обмен и сотрудничество и не нацелены на третьи стороны, а также не должны подвергаться вмешательству или влиянию со стороны третьих сторон», — подчеркнули в министерстве.

Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена
Политика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Накануне Bloomberg сообщил, что в ЕС предложили ввести новые торговые ограничения примерно для двух десятков фирм, в том числе для трех базирующихся в Китае, которых заподозрили в поддержке военных действий России на Украине. Как отмечало агентство, в случае принятия санкций это стало бы первым случаем прямых рестрикций ЕС в отношении китайских компаний с начала российской спецоперации на Украине.

Помимо китайских компаний в список также вошли фирмы из Гонконга, Сербии, Индии и Турции, писал Bloomberg со ссылкой на документ. Вместе с этим агентство отказалось раскрывать названия компаний «по юридическим причинам». Санкции запретят европейским компаниям торговать с включенными в этот список.

Евросоюз еще в мае предлагал распространить санкции на китайские компании, якобы поставляющие России запрещенные товары и технологии. Однако, напоминает Bloomberg, тогда инициативу сняли с повестки из-за сопротивления нескольких государств — членов ЕС и гарантий со стороны Китая не поставлять вооружения Москве.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Китайский МИД неоднократно заявлял, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что поставками вооружений «на поле боя» занимаются именно США. Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл дезинформацией. Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению. Россия также выступает против незаконных санкций со стороны западных стран.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай санкции ЕС Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена
Политика
«Газпром» установил пятый рекорд по суточным поставкам газа в Китай
Бизнес
Китай предупредил Тайвань об опасности из-за стремления к независимости
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 16:24
Евросоюз объявил о планах по сближению с Арменией Политика, 18:17
Госдума в первом чтении упростила продажу квартир с маткапиталом Недвижимость, 18:14
Автозавод «Москвич» перейдет на сборку полного цикла Авто, 18:13
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 18:09
Акции «Диасофта» открыли первые торги на Мосбирже ростом на 40% Инвестиции, 18:09
Блиновская проиграла апелляцию на решение об аресте Общество, 17:59
В Берлине призвали ЕС перестать полагаться на ядерное оружие США Политика, 17:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Футбольные клубы потратили $1,46 млрд в зимнее трансферное окно Спорт, 17:49
Что такое ВИЧ, как передается и как себя защитить Тренды, 17:46
Арестованный в Финляндии экс-командир «Русича» получил условный срок Политика, 17:45
Путин обсудил с Совбезом вопросы о работе МИДа, Минобороны и Минюста Политика, 17:33
В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства Политика, 17:25
Военная операция на Украине. Карта на 13 февраля Политика, 17:11
Протестующих фермеров в Индии обстреляли слезоточивым газом Политика, 17:11