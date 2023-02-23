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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Белгородский губернатор Гладков: в результате обстрела села погибла 72-летняя женщина
Один из снарядов попал в жилой дом. В результате погибла 72-летняя женщина
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Волоконовском районе Белгородской области село Борисовка попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряд попал в частный жилой дом, в результате погибла 72-летняя женщина. Ее дочь пострадала, ей оказали медицинскую помощь.

Еще одним снарядом разрушен дом в селе, осколками повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов заявил, что аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

Днем под обстрел попала окраина села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В трех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады, повреждена линия электропередачи, поэтому в населенном пункте частично отсутствует электроэнергия. Никто из местных жителей не пострадал.

Через несколько часов под обстрел попало село Вознесеновка Шебекинского района. Снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия, пострадавших нет.

Населенные пункты пограничной с Украиной Белгородской области с начала российской военной операции регулярно попадают под обстрелы. 22 февраля снаряды попали по частному сектору и торговому центру в городе Шебекино. В трех домах выбиты окна, торговый центр загорелся. Один мужчина получил осколочные ранения, его отправили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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В тот же день под обстрел попало село Первое Цепляево в Шебекинском городском округе. В трех домах были выбиты окна, посечены фасады и заборы, загорелись две хозяйственные постройки. Один мужчина получил контузию. Местную жительницу с ранением ног доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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