Вячеслав Гладков: село Первое Цепляево в Белгородской области попало под обстрел

Губернатор Белгородской области сообщил о втором обстреле за день

Село Первое Цепляево в Шебекинском городском округе попало под обстрел, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. Три дома были повреждены снарядами, в них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Две хозяйственные постройки загорелись, на место прибыли пожарные.

За несколько часов до этого обстрелу подвергся город Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, он загорелся, пожар вскоре потушили. Двоих пострадавших (одного с осколочным ранением, другого с контузией) госпитализировали.