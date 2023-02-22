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Губернатор Белгородской области сообщил о втором обстреле за день

Вячеслав Гладков: село Первое Цепляево в Белгородской области попало под обстрел

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Село Первое Цепляево в Шебекинском городском округе попало под обстрел, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. Три дома были повреждены снарядами, в них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Две хозяйственные постройки загорелись, на место прибыли пожарные.

За несколько часов до этого обстрелу подвергся город Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, он загорелся, пожар вскоре потушили. Двоих пострадавших (одного с осколочным ранением, другого с контузией) госпитализировали.

Губернатор Белгородской области сообщил о втором обстреле за день
Губернатор Белгородской области сообщил о втором обстреле за день

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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