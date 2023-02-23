В Белгородской области упал самолет Минобороны

В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны России. Пилот катапультировался

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Валуйском городском округе упал самолет Минобороны России, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС, причина произошедшего пока не установлена. «Ситуация под контролем», — написал Гладков. Он не уточнил, есть ли жертвы или пострадавшие.

Телеграм-каналы Baza и 112 пишут, что упал Су-25. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что самолет потерпел аварию на окраине села. По его словам, пилот катапультировался, его состояние выясняется.

Жители дома в Ейске подадут иск к Минобороны после падения Су-34 Общество

В октябре 2022 года в Ейске (Краснодарский край) потерпел крушение военный самолет Су-34, он упал в жилом квартале во время набора высоты при взлете с одного из аэродромов. Как сообщали в Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет, пилоты при аварии катапультировались.

Самолет упал на многоэтажный жилой дом, после крушения там начался пожар. Огонь распространился на 17 квартир на нескольких этажах. Погибли 16 человек, еще более 40 пострадали. По факту аварии завели уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Следственный комитет назвал основной версией катастрофы техническую неисправность. Источник ТАСС сообщал, что в двигатель попали две чайки.