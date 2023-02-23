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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел попало село Вознесеновка
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Вознесеновка Шебекинского района Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. Снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия. Аварийные бригады уже начали устранять последствия обстрела.

Днем под обстрел попала окраина села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, сообщал Гладков. Никто не пострадал. В трех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады, повреждена линия электропередачи, поэтому в населенном пункте частично отсутствует электроэнергия.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
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