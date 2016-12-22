Минфин США анонсировал новые санкции в отношении России

Глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что его ведомство совместно с ФБР обсуждает новые санкции против России на фоне расследования «российского дела». Он пообещал рассказать о них в течение «нескольких недель»

Стивен Мнучин (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США расскажут о новых санкциях в отношении России в ближайшие несколько недель. Об этом на брифинге в Белом доме заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Bloomberg.

Он отметил, что Казначейство США примет во внимание расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. ​Мнучин поднял вопрос о новых антироссийских мерах на пресс-конференции, на которой обсуждались санкции в отношении Северной Кореи.

«Вы меня об этом еще не спрашивали, но мы работаем над санкциями в отношении России», — заявил он. Мнучин уточнил, что его ведомство тесно сотрудничает с ФБР и предоставляет необходимую информацию в рамках «российского дела». В случае необходимости могут быть приняты санкционные меры, уточнил он. ​«Я вернусь сюда в течение следующих нескольких недель, чтобы поговорить об этом», — добавил глава Минфина.

Накануне, 22 февраля, Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что в настоящее время готовится введение новых санкций против России в ответ на предполагаемое вмешательство в американские выборы и кибератаку с использованием вируса Petya. Промедление с их введением объясняется сложностью юридической процедуры, поясняли собеседники агентства.

Министерство юстиции США 16 февраля опубликовало список лиц, которым предъявлены обвинения в «попытке вмешательства в кампанию» по выборам президента США в 2016 году. В списке оказались 13 россиян, в числе которых бизнесмен Евгений Пригожин, а также три компании — Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.

В Кремле заявили, что не увидели в обвинительном заключении США «каких-то существенных доказательств» того, что «кто-то вмешивался во внутренние дела США». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва считает данные США лишенными основания и несправедливыми.​