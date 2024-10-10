Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Теперь трудовыми мигранты из Грузии могут оставаться в России дольше трех месяцев, прежде таким правом обладали все остальные въезжающие категории грузин. Россияне могут находиться в Грузии 365 дней подряд

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин расширил основания для безвизового режима въезда граждан Грузии. Об этом говорится в опубликованном указе президента.

Теперь граждане Грузии смогут въезжать на территорию России без виз на срок свыше 90 дней.

Раньше на этот срок, свыше 90 дней, могли въезжать все граждане Грузии, за исключением тех, кто приезжал в Россию в целях трудовой деятельности или обучения. Теперь ограничения для них были сняты.

Безвизовый режим между Россией и Грузией отменили после конфликта 2008 года. В 2012-м Грузия односторонне ввела безвизовый режим для россиян, до сих пор граждане России могут находится на ее территории 365 дней подряд, срок обнуляется после пересечения границы.

Изменения вносятся в указ, который был опубликован в весной 2023 года, тогда Россия отменила визы для грузин.

Прошлогоднее решение властей России встретило противоречивую реакцию: президент Саломе Зурабишвили, оппозиционная к правительству страны, назвала это провокацией и предложила ввести визы для россиян: «Мы толерантная страна, мы принимаем всех, но есть вещи, которых быть не может». Руководство правящей партии «Грузинская мечта» отвергло эту идею и сообщило о желании привлечь российских туристов.

В Грузии через примерно две недели, 26 октября, пройдут парламентские выборы Правящая партия сейчас лидирует среди всех политических сил в Грузии: за нее готовы проголосовать 33% избирателей, следует из результатов опроса Edison Research. На втором месте «Единство» с 19%, третьем — «Коалиция за перемены» с 13%.