 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Теперь трудовыми мигранты из Грузии могут оставаться в России дольше трех месяцев, прежде таким правом обладали все остальные въезжающие категории грузин. Россияне могут находиться в Грузии 365 дней подряд
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин расширил основания для безвизового режима въезда граждан Грузии. Об этом говорится в опубликованном указе президента.

Теперь граждане Грузии смогут въезжать на территорию России без виз на срок свыше 90 дней.

Раньше на этот срок, свыше 90 дней, могли въезжать все граждане Грузии, за исключением тех, кто приезжал в Россию в целях трудовой деятельности или обучения. Теперь ограничения для них были сняты.

Безвизовый режим между Россией и Грузией отменили после конфликта 2008 года. В 2012-м Грузия односторонне ввела безвизовый режим для россиян, до сих пор граждане России могут находится на ее территории 365 дней подряд, срок обнуляется после пересечения границы.

Изменения вносятся в указ, который был опубликован в весной 2023 года, тогда Россия отменила визы для грузин.

Прошлогоднее решение властей России встретило противоречивую реакцию: президент Саломе Зурабишвили, оппозиционная к правительству страны, назвала это провокацией и предложила ввести визы для россиян: «Мы толерантная страна, мы принимаем всех, но есть вещи, которых быть не может». Руководство правящей партии «Грузинская мечта» отвергло эту идею и сообщило о желании привлечь российских туристов.

В Грузии через примерно две недели, 26 октября, пройдут парламентские выборы Правящая партия сейчас лидирует среди всех политических сил в Грузии: за нее готовы проголосовать 33% избирателей, следует из результатов опроса Edison Research. На втором месте «Единство» с 19%, третьем — «Коалиция за перемены» с 13%.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео

Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали

Глава Gotbit задержан в Португалии

Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Грузия визы безвизовый режим
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Мобильной «Алисе» дали новую нейросеть и научили создавать картинкиТехнологии и медиа, 15:12
ИСАА перевели на дистанционное обучения из-за случая кориОбщество, 15:05
«Экономия до ₽1 млн». Какую иномарку и как заказать из-за границыАвто, 15:00
Федерер и Роналду отреагировали на решение Надаля уйти из теннисаСпорт, 14:58
Глава Адыгеи сообщил о ликвидации последствий ночной атаки дроновОбщество, 14:55
Болгар поздравила Дурова видео с бывшей тюрьмой для опасных преступниковОбщество, 14:53
Ракурс на людей: как промышленники развеивают мифы о золотодобычеТренды, 14:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Дом.РФ» перераспределил лимиты по семейной ипотекеНедвижимость, 14:53
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с «заменой» полиса ОМСОбщество, 14:49
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии⁠Политика, 14:48
В Курской области сбили украинскую ракету и два дронаПолитика, 14:33
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:31
Организаторам пророссийских акций в Германии запретили въезд в странуПолитика, 14:25
Как взять под контроль выброс парниковых газовОтрасли, 14:23