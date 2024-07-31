В Грузии связали снижение числа новых компаний с оттоком россиян

Россияне стали лидерами по количеству въездов в Россию после февраля 2022 года, но постепенно поток снизился — релоканты либо возвращались домой, либо ехали дальше. В 2022 году приток россиян обеспечил Грузии резкий рост ВВП

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В Грузии по итогам июня зарегистрировали порядка 5,5 тыс. новых компаний, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает 1TV.

По словам директора Национальной службы статистики Гогиты Тодрадзе, это связано с оттоком иностранных предпринимателей из республики, в большей степени россиян.

После начала Россией военной операции на Украине россияне заняли первое место по числу приехавших в Грузию: в 2022 году в республику прибыли 62 304 человека из России — больше трети от общего количества мигрантов (179 778). Украинцы оказались на третьем месте (20 716 человек), а на втором — вернувшиеся в страну грузины (54 405 человек).

К осени 2022 года в Грузии находились более 111 тыс. россиян, въехавших после 24 февраля, их приток обеспечил рост ВВП страны на 10,1% вопреки 5,9%, прогнозировавшихся ранее.

В 2023 году Грузию покинуло немного больше россиян, чем въехало — 1,85 млн против 1,88 млн.

Цены на аренду квартир в Тбилиси и Батуми после кратного роста в 2022 году вернулись к привычным значениям, но все еще держатся на более высоких уровнях, чем до полномасштабного конфликта.

По оценкам Forbes, 40–50% уехавших из Грузии россиян вернулись в Россию, а остальные направляются в другие страны, чаще всего — в Евросоюз.