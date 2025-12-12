Британский флот заявил о сопровождении российской подлодки в Ла-Манше

ВМФ Британии следил за российской подлодкой в ходе трехдневной операции «в рамках усилий правительства по обеспечению целостности британских вод»

Командование военно-морских сил Великобритании заявило, что провело трехдневную операцию с союзниками по НАТО, в ходе которой военные отследили российскую подводную лодку «Краснодар» в проливе Ла-Манш и сопроводил ее за пределы британских вод.

Операция была проведена в рамках «постоянных усилий правительства по обеспечению целостности британских вод и защите национальной безопасности», в ней участвовали танкер вспомогательного флота Великобритании RFA Tidesurge с вертолетом Merlin на борту.

Как сообщили во флоте, следить за подлодкой начали, когда она шла из Северного моря через Дуврский пролив и в Ла-Манш. Субмарина проходила пролив в надводном положении, несмотря на шторм.

Королевский ВМФ продолжал следить за «Краснодаром» и сопровождавшим подлодку буксиром «Алтай», пока те не достигли северо-западного побережья Франции, «передав задачу союзнику по НАТО», говорится в сообщении.

«Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», которая входит в состав 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота ВМФ России. Она предназначена для борьбы с подлодками и кораблями, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, а также разведывательной и патрульной деятельности. В том числе способна выполнять пуски ракет «Калибр».

Ранее власти Великобритании сообщали о неоднократном появлении вблизи британских вод российского океанографического судна «Янтарь», которое западные эксперты рассматривают как разведывательное. Судно было замечено у побережья Великобритании в ноябре 2024 года и январе 2025-го. Экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав назвал «Янтарь» «частью подводного военного потенциала России».

В ноябре Лондон заявил, что судно, находящееся возле Северной Шотландии, применило лазерные системы против экипажей ВВС Британии, направленных для наблюдения за ним. В российском посольстве в ответ указали: «Действия нашей страны не затрагивают интересы Соединенного Королевства и не направлены на подрыв его безопасности».