Движение судов перекроют над затонувшим в Керченском проливе танкером
Участок акватории, в которой затонул танкер «Волгонефть-212», закроют для движения судов, сообщил в телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.
Корма танкера лежит на глубине 20 м, примерно в 11 км от берега.
Это место на водной поверхности обозначено буем, а на электронных картах — навигационными обозначениями. В ближайшее время будут установлены специальные знаки на морской поверхности: желтые конусы и специальная фигура (топовый крест) будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов.
Толщина металла кормы «Волгонефть-212» позволяет поднять судно со дна, рассказал главный водолазный специалист Морспасслужбы Денис Полянский. Будут проведены дополнительные исследования для этой задачи.
«Волгонефть-212» потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря, в тот же день в районе порта Тамань сел на мель танкер «Волгонефть-239». Из-за этих происшествий море и его побережье оказались загрязнены мазутом — оба судна перевозили более 9 тыс. т этого топлива.
Разлив мазута стал «экологической бедой», почти 40% топлива вытекло, часть мазута «залегла на дно», и в мае при определенных температурах он может снова подняться, сказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Сейчас, считает он, нужно остановить расползание пятна, а потом думать над тем, как вытаскивать «подзатопленные танкеры» на берег.
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