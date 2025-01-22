Движение судов перекроют над затонувшим в Керченском проливе танкером

Из-за разрушения танкера «Волгонефть-212» в Черное море попали тысячи тонн мазута, его корма лежит в 11 км от берега

Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край

Участок акватории, в которой затонул танкер «Волгонефть-212», закроют для движения судов, сообщил в телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Корма танкера лежит на глубине 20 м, примерно в 11 км от берега.

Это место на водной поверхности обозначено буем, а на электронных картах — навигационными обозначениями. В ближайшее время будут установлены специальные знаки на морской поверхности: желтые конусы и специальная фигура (топовый крест) будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов.

Толщина металла кормы «Волгонефть-212» позволяет поднять судно со дна, рассказал главный водолазный специалист Морспасслужбы Денис Полянский. Будут проведены дополнительные исследования для этой задачи.

«Волгонефть-212» потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря, в тот же день в районе порта Тамань сел на мель танкер «Волгонефть-239». Из-за этих происшествий море и его побережье оказались загрязнены мазутом — оба судна перевозили более 9 тыс. т этого топлива.

Разлив мазута стал «экологической бедой», почти 40% топлива вытекло, часть мазута «залегла на дно», и в мае при определенных температурах он может снова подняться, сказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Сейчас, считает он, нужно остановить расползание пятна, а потом думать над тем, как вытаскивать «подзатопленные танкеры» на берег.