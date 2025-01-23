Почему Латинская Америка оказалась в фокусе внешней политики Трампа

Президент США Дональд Трамп решил «вернуть» Панамский канал, переименовать Мексиканский залив, а также остановить прибывающих из Латинской Америки мигрантов. Как будут развиваться ее отношения с США — в материале РБК

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47-й президент США Дональд Трамп после инаугурации, прошедшей 20 января, заявил, что его страна «не нуждается» в Латинской Америке. Так он ответил на вопрос бразильского журналиста, как будут развиваться отношения Вашингтона с южными соседями. Назвавший себя «миротворцем» и «объединителем» республиканец подписал серию указов, затрагивающих интересы государств Латинской Америки, а также решил вернуть жесткие методы борьбы с потоками мигрантов, прибывающих в США из этих государств.

Аналитики Foreign Policy отмечают, что де-факто новая администрация ориентирована на Латинскую Америку больше, чем любая из предыдущих. Трамп назначил латиноамериканцев и экспертов по региону на ключевые должности в своей команде: госсекретарем стал Марко Рубио, чьи родители эмигрировали с Кубы, его заместителем — бывший посол США в Мексике Кристофер Ландау. Трамп также уже одобрил кандидатуры послов США в странах Латинской Америки, хотя часто в столицах региона американские дипмиссии годами не имели официальных глав.

Эксперты напоминают, что на протяжении десятилетий политика Вашингтона в отношении региона характеризовалась как «великодушное пренебрежение», тогда как нынешняя администрация Трампа, похоже, намеревается выполнить несдержанные обещания некоторых его предшественников и сосредоточить усилия на Западном полушарии, содействуя укреплению национальной безопасности США. Поэтому, заключают аналитики, правительствам латиноамериканских стран надо, с одной стороны, приготовиться к жесткому контролю от Вашингтона, а с другой — не упустить возможность воспользоваться этой сменой приоритетов.

Politico со ссылкой на источники сообщает, что первой зарубежной поездкой Рубио в конце января или начале февраля может стать турне по странам Латинской Америки, в том числе Панаме. 22 января официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что Рубио решил «отдать приоритет» Западному полушарию, потому что «там живем мы». «Мы не будем продолжать игнорировать регион, как это делали другие администрации», — отметила Брюс. Сообщается, что Рубио планирует посетить также Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику и Доминиканскую Республику.

Как Трамп собирается бороться с нелегалами из Латинской Америки

Еще перед вступлением в должность Трамп неоднократно грозил осуществить массовую депортацию всех 11 млн нелегально находящихся в США мигрантов, среди которых доминируют выходцы из Мексики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Венесуэлы, Бразилии, Доминиканской Республики, Колумбии, Эквадора и Гаити. По данным Pew Research Center, гражданами этих десяти стран являются свыше 7 млн нелегальных мигрантов, проживающих в США.

Значительная часть указов, подписанных Трампом за первые дни пребывания в должности, посвящена преодолению миграционного кризиса, который, по его характеристике, достиг катастрофических масштабов. Тем временем CBS сообщает о снижении числа задержаний нелегальных мигрантов в январе менее чем до 35 тыс. — это самый низкий показатель с июня 2020 года. Как бы то ни было, 47-й президент США объявил чрезвычайное положение на южной границе и распорядился отправить армейские подразделения на ее охрану. По данным CNN, в ближайшее время к границе с Мексикой отправятся тысячи военных в дополнение к 2,2 тыс., уже развернутым там. В первую волну, предположительно, войдут 1,5 тыс. военнослужащих. The Washington Post (WP) прогнозирует, что итоговая цифра может достичь 10 тыс.

Трамп также велел существенно сократить прием заявлений о предоставлении убежища, приостановить все программы по переселению беженцев и закрыть рабочую группу, занимавшуюся воссоединением детей и их родных, разлученных на границе. Были закрыты приложение CBP One и специальная программа для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, позволявшая мигрантам въехать в США легально. Трамп также возобновил программу «Оставайся в Мексике», в рамках которой все просители убежища в США из третьих стран должны дожидаться решения американских властей по другую сторону южной границы.

Была также отменена практика catch and release (в переводе с англ. «поймай и отпусти»), когда некоторым нелегальным мигрантам разрешали оставаться на свободе, пока они ожидают слушаний в иммиграционных судах по своим делам. Теперь их будут направлять в центры временного содержания. WP сообщает, что иммиграционная и таможенная полиция США открывает четыре новых центра вместимостью 10 тыс. коек и еще 14 поменьше — на 700–1000 человек. В Белом доме также думают использовать военные базы для содержания подлежащих депортации мигрантов, утверждает CBS.

Трамп планирует прибегнуть к экономическому давлению на страны — источники миграционных потоков. Он обещает, что с 1 февраля введет тарифы 25% на продукцию из Мексики и Канады; эта мера, по его замыслу, будет действовать до тех пор, пока соседние страны не примут решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков через общие с США границы.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, комментируя указы Трампа, отметила, что важно сохранять «холодный разум». На пресс-конференции 22 января она заявила, что Мексика поддержит своих граждан, проживающих в США. «Пусть они знают, что президент республики всегда будет прежде всего защищать Мексику», — добавила она и подчеркнула, что введение режима ЧС на границе — это «не что-то новое».

Шейнбаум напомнила, что ее предшественник Андрес Мануэль Лопес Обрадор активно сотрудничал с Трампом в области миграционной политики во время первого срока республиканца (в частности, Обрадор согласился принять мексиканцев, которые месяцами ждали решения своей участи в приграничных городах по программе «Оставайся в Мексике»). Комментируя ситуацию на границе, Шейнбаум отметила, что Мексика всегда действует гуманно и добивается репатриации, если речь идет об иностранцах. Что касается того, будет ли Мексика оплачивать депортационные рейсы для своих граждан, то, по словам Шейнбаум, ее команда обсудит этот вопрос с администрацией Трампа. Шейнбаум также говорила, что юристы в мексиканских консульствах окажут всю необходимую поддержку мексиканцам, которые столкнутся с угрозой депортации из США. «И если они решат вернуться или приехать, их здесь примут с распростертыми объятиями», — пообещала президент.

Подобным образом на планы Трампа отреагировал и президент Венесуэлы Николас Мадуро, победу которого на прошедших в июле 2024-го выборах Вашингтон не признает. «Мои дорогие братья и сестры — мигранты, Венесуэла ждет вас. Все вернутся, и мы сможем быть счастливы на этой земле», — заявил он.

Би-би-си пишет, что за последние десятилетия из Венесуэлы эмигрировали около 7,89 млн человек — и если бы они смогли основать свою страну, то она была бы более населенной, чем Панама, Коста-Рика, Никарагуа или Сальвадор. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число прибывающих из Венесуэлы в США мигрантов и беженцев выросло в 2024-м до 648,2 тыс. по сравнению с 93 тыс. в 2018-м.

Как в регионе отреагировали на территориальные претензии Трампа

Еще до вступления в должность Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить американский контроль над Панамским каналом. Он утверждает, что, несмотря на то что канал был построен его страной, а в 1977 году передан властям Панамы, ее власти не демонстрируют должной благодарности за «исторический подарок». По словам Трампа, американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по каналу (согласно подсчетам Bloomberg, через канал проходит до трех четвертей грузовых перевозок США).

Недовольство президента США вызывает и то, что «Китай управляет Панамским каналом» (грузовые терминалы на обеих сторонах канала обслуживает подразделение гонконгской компании Hutchison Whampoa Ltd). «А мы не давали его Китаю, мы давали его Панаме — и теперь заберем обратно», — пообещал Трамп в инаугурационной речи.

Хотя этот сюжет стал важной частью риторики Трампа, пока он не подписал никаких указов или документов, из которых стало бы ясно, как именно планируется возвращать контроль над каналом. На пресс-конференции 7 января Трамп не исключил и военного давления. Однако проведение силовой операции пошло бы вразрез с другим ключевым обещанием Трампа — не начинать войн. Да и во многих своих выступлениях он признавался, что отдает куда большее предпочтение экономическим инструментам, и называл слово «тарифы» одним из своих самых любимых — после «любви», «бога» и «религии».

Власти Панамы направили обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу после угроз Трампа. Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба отметил, что в соответствии с Уставом ООН страны «должны воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства».

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино прокомментировал намерения Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января. «Панамский канал не был уступкой или подарком США. Панама движется вперед, Панаму не сбивают с пути подобные заявления», — отметил он. Мулино подчеркнул, что в рамках «так называемого кризиса» должны появиться также возможности для работы с США над другими волнующими страну вопросами в области безопасности, включая миграционный кризис на границе с Колумбией.

Трамп также издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. На эти планы Шейнбаум иронично отреагировала еще 8 января. На пресс-конференции она показала карту 1607 года, где значительная часть современных США и Мексики названа America Mexicana. «Мексиканская Америка — звучит неплохо», — заявила она. После издания Трампом соответствующего указа Шейнбаум отметила, что для Мексики, как и для всего мира, «это по-прежнему Мексиканский залив».

Наиболее чувствительная для Мехико тема — это обещания Трампа признать мексиканские наркокартели «иностранными террористическими организациями». Он говорил об этом еще в декабре, и тогда же появились спекуляции, что такой шаг позволит США вторгнуться с военной миссией на территорию Мексики. Шейнбаум заявила, что в команде Трампа ее заверили: речи об интервенции не идет, подразумевается борьба с преступными группировками на территории самих США. На пресс-конференции 21 января президент Мексики отметила, что Рубио выражал готовность сотрудничать с Мехико в области борьбы с картелями и Мексика в этом заинтересована.

Президент Венесуэлы предложил с помощью бразильских национальных героев «освободить» от США Пуэрто-Рико (в начале ноября прошлого года на референдуме в Пуэрто-Рико большинство жителей проголосовали за присоединение этой территории к США на правах полноценного штата). «Подобно тому, как на севере у них [США] есть программа колонизации, у нас есть программа освобождения, и эта программа была написана для нас Симоном Боливаром. Пуэрто-Рико ждет свободы, и мы добьемся ее. Войска Бразилии и Абреу-и-Лима (сподвижник Боливара. — РБК) пойдут на фронт!» — заявил Мадуро на Международном антифашистском фестивале в Каракасе.

В ответ губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес написала в X, что призывы Мадуро к вторжению представляют собой открытую угрозу Соединенным Штатам и национальной безопасности Пуэрто-Рико. Она также направила письмо Трампу в надежде, что его администрация оперативно отреагирует на ситуацию.

Как Трамп планирует выстраивать отношения с Венесуэлой и Кубой

Эксперты Foreign Policy отмечают, что одним из направлений деятельности новой администрации станет противостояние авторитарным режимам в регионе. Режим Мадуро, по оценкам политологов, может представлять собой одновременно самый большой вызов и шанс для Вашингтона. По мнению экспертов, летние президентские выборы в Венесуэле, на которых официально победил Мадуро, подтвердили неэффективность подхода администрации Байдена к двусторонним отношениям, заключавшегося в смягчении санкций в обмен на уступки в области соблюдения прав человека и демократии.

Опрошенные CNN аналитики считают, что заявления Мадуро о Пуэрто-Рико лишь усугубят враждебность новой администрации США к Каракасу. В то же время вопрос, продолжит ли Вашингтон закупать венесуэльскую нефть, остается открытым. Осенью 2022-го Вашингтон разрешил американской энергетической компании Chevron и ее «дочкам» добывать нефть в Венесуэле, а в 2024 году эта страна стала третьим по объемам экспортером нефти в США после Канады и Мексики. Как пишет CNN, некоторые американские лоббисты выступают за то, чтобы новая администрация взаимодействовала с венесуэльскими властями по вопросам нефтяной и миграционной политики.

Что же касается Кубы, то одним из своих первых указов Трамп отменил 78 решений своего предшественника, среди которых — и президентский меморандум от 14 января 2025 года об исключении Кубы из списка стран — спонсоров терроризма. Предполагалось, что в Вашингтоне после этого приступят к снятию с острова экономических рестрикций, в том числе введенных первой администрацией Трампа. Байден пошел на этот шаг в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве Ватикана; он рассматривался как содействие защите прав человека на Кубе. В день подписания меморандума Гавана объявила о поэтапном освобождении 553 заключенных, включая осужденных за участие в протестных акциях, но не связала это с решением США: утверждалось, что этот шаг — в честь наступившего Юбилейного, или Святого, 2025 года в Ватикане. По данным правозащитников, до решения Трампа на свободу успели выйти около 150 человек. Судьба остальных подлежащих освобождению заключенных теперь в подвешенном состоянии, отмечает Reuters.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, реагируя на решение новой американской администрации, написал в X, что Трамп «проявляет высокомерие и пренебрегает истиной», «что неудивительно». Диас-Канель утверждает, что цель 47-го президента США состоит в усилении «жестокой экономической войны против Кубы в целях доминирования». Венесуэла, Боливия и Никарагуа также осудили это решение и выразили свою поддержку Гаване. Кубинский центр мониторинга за соблюдением прав человека (OCDH), базирующийся в Испании, выразил «большую обеспокоенность» по поводу возможной отмены или приостановки освобождения политических заключенных на Кубе из-за решения Трампа.