Генсек НАТО остался доволен угрозами Трампа России

Рютте заявил, что доволен угрозами санкций в адрес России со стороны Трампа

Рютте выразил надежду, что Европа после угрозы Трампа Москве новыми ограничениями и пошлинами теперь также «усилит» санкции. Москва считает их незаконными

Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал предупреждение президента США Дональда Трампа России о необходимости заключить мирную сделку по Украине, передает CNBC. Республиканец призвал Москву остановить конфликт и пригрозил введением санкций и повышением тарифов.

«Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России», — сказал Рютте.

Он выразил надежду, что Европа теперь также «усилит» санкции, чтобы «задушить российскую экономику» и сократить военные расходы Москвы.

«Трамп прав, Украина ближе к Европе, но Трамп также прав в том, что это геополитический конфликт, поэтому я уверен, что США хотят, чтобы он закончился хорошей и прочной сделкой», — добавил Рютте.

Соответствующее заявление президент США сделал накануне в своей соцсети Truth Social. «Мы можем сделать это [завершить конфликт на Украине] легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше. Пришло время «заключить сделку», — написал он, добавив, что намерен «оказывать очень большую услугу» Москве.

Москва считает ограничения западных стран незаконными и требует их отмены. В Кремле не увидели «ничего нового» в угрозах санкциями Трампа и заявили о готовности к «равноправному и взаимоуважительному диалогу». Президент России Владимир Путин предлагал в качестве условий для переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие ограничений с Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский счел инициативу Путина ультиматумом. По его словам, мирное урегулирование конфликта возможно при обеспечении гарантий безопасности, а именно — частичном вступлении страны в НАТО и сохранении поставок оружия. При этом Зеленский отказался признать потерю территорий и допустил их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий. Он называл «сильным козырем» на будущих переговорах украинскую операцию в Курской области.