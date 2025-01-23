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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО остался доволен угрозами Трампа России

Рютте заявил, что доволен угрозами санкций в адрес России со стороны Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Рютте выразил надежду, что Европа после угрозы Трампа Москве новыми ограничениями и пошлинами теперь также «усилит» санкции. Москва считает их незаконными
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал предупреждение президента США Дональда Трампа России о необходимости заключить мирную сделку по Украине, передает CNBC. Республиканец призвал Москву остановить конфликт и пригрозил введением санкций и повышением тарифов.

«Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России», — сказал Рютте.

Он выразил надежду, что Европа теперь также «усилит» санкции, чтобы «задушить российскую экономику» и сократить военные расходы Москвы.

«Трамп прав, Украина ближе к Европе, но Трамп также прав в том, что это геополитический конфликт, поэтому я уверен, что США хотят, чтобы он закончился хорошей и прочной сделкой», — добавил Рютте.

Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциями
Политика
Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Соответствующее заявление президент США сделал накануне в своей соцсети Truth Social. «Мы можем сделать это [завершить конфликт на Украине] легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше. Пришло время «заключить сделку», — написал он, добавив, что намерен «оказывать очень большую услугу» Москве.

Москва считает ограничения западных стран незаконными и требует их отмены. В Кремле не увидели «ничего нового» в угрозах санкциями Трампа и заявили о готовности к «равноправному и взаимоуважительному диалогу». Президент России Владимир Путин предлагал в качестве условий для переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие ограничений с Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский счел инициативу Путина ультиматумом. По его словам, мирное урегулирование конфликта возможно при обеспечении гарантий безопасности, а именно — частичном вступлении страны в НАТО и сохранении поставок оружия. При этом Зеленский отказался признать потерю территорий и допустил их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий. Он называл «сильным козырем» на будущих переговорах украинскую операцию в Курской области.

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Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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