На немецком заводе Tesla появилось фото Маска c «фашистским приветствием»

Полиция назвала фейковым кадр с изображением Маска и его «фашистским приветствием» на здании завода Tesla. Организаторы акции после этого выложили видео с места событий. Сам Маск называл нападками попытки сравнения с Гитлером

Фото: politicalbeauty / X

На расположенный в Берлине завод Tesla спроецировали кадр с американским бизнесменом Илоном Маском, который на мероприятии в связи с инаугурацией президента США Дональда Трампа сделал жест, который сравнили с фашистским приветствием.

Акцию устроили художники из «Центра политической красоты» (Zentrum für Politische Schönheit; фото они выложили на своей странице в X) при содействии британского движения (выступало против Brexit и политики Консервативной партии Британии) Led By Donkeys («Ведомые ослами»). На здании завода также было выведено слово Heil перед названием предприятия.

Полиция Берлина после произошедшего опросила охрану завода и сообщила, что фотография «фейковая», пишет Tagesspiegel. Издание отмечает, что невозможно проверить, «намеренно ли охрана скрывает информацию».

В ответ на заявление полиции активисты «Центра политической красоты» опубликовали в X еще одно фото, а также видео. По их словам, на подготовку акции ушло более двух часов.

Video

На публикации виден кадр с Маском, выведенный на стену здания завода Teslа, с другого ракурса. В то же время на видео показана проекция с изображениями Маска, его твитом в поддержку немецкой ультраправой «Альтернативы для Германии», лидером этой партии Алис Вайдель и лидером французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После того как видео с Маском и его жестом подверглось критике, бизнесмен заявил, что ему надоели нападки в духе сравнения с нацизмом Адольфа Гитлера.

Исполнительный директор поддерживающего жертв холокоста фонда Blue Card Маша Перл назвала жест предпринимателя «нацистским приветствием» и отметила, что в прошлом Маск «участвовал в антисемитских инцидентах». Так, в 2023 году Маск согласился с мнением одного из пользователей X, который написал, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым».

Акция с фотографией Маска состоялась в Берлине в преддверии парламентских выборах в Германии. Маск публично поддержал «Альтернативу для Германии», сказав, что только она может спасти страну, а также взял интервью у ее лидера Алис Вайдель. Бизнесмена раскритиковали как в правящей коалиции Германии, так и в оппозиции. Канцлер Олаф Шольц назвал Маска угрозой демократическому развитию, а кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц обвинил предпринимателя в попытке вмешательства во внутренние дела страны. Маск после этого назвал Шольца «тупицей».