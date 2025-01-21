Маск исковеркал имя Олафа Шольца, назвав его тупицей

Илон Маск и Олаф Шольц (Фото: Christian Marquardt / Getty Images)

Предприниматель Илон Маск в ответ на критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца исковеркал его имя, назвав политика тупицей. Соответствующий пост он выложил на своей странице в X.

«Shame on Oaf Schitz (с англ. — Позор тебе тупица Шиц. — РБК)», — написал он.

При этом, искаженная фамилия «Шольц» при произношении похожа на ругательное английское слово «shit», которое означает «дерьмо», хоть и пишется иначе.

Так Маск отреагировал на заявление Шольца, в котором он назвал бизнесмена угрозой демократическому развитию Европы. Канцлер счел неприемлемым его поддержку крайне правых сил по всей Европе.

В конце декабря 2024 года Маск выразил мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию». До этого он назвал Шольца «дураком», в ответ на что тот назвал предпринимателя «троллем».