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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп оценил возможность расследования в отношении Байдена

Трамп возложил на конгресс ответственность за расследование против Байдена
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Конгресс сам примет решение, нужно ли проводить расследование в отношении Байдена, заявил Трамп. Ранее в отношении республиканца завели четыре уголовных дела, которые он называл политически мотивированными
Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Kenny Holston / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что оставляет на усмотрение конгресса возможное расследование против своего предшественника Джо Байдена.

«Я прошел через четыре года ада из-за этой мерзости [расследования], с которой нам пришлось иметь дело. Я прошел через четыре года ада. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг, и я выиграл, но я прошел через это тяжелым путем. И, действительно, трудно сказать, что им не следует проходить через все это», — сказал он (цитата по CNN).

На уточняющий вопрос о том, хотел бы он, чтобы конгресс расследовал деятельность Байдена, республиканец ответил: «Я думаю, мы позволим конгрессу принять решение».

Также республиканец не исключил «большую работу» в отношении своей соперницы на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

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Джо Байден
В 2016 году Трамп одержал первую победу на президентских выборах в США. В ходе предвыборной кампании он неоднократно называл Клинтон «продажной» и грозил посадить ее в тюрьму. После своего первого срока республиканец вновь решил переизбраться, но потерпел поражение от Байдена. Трамп объявил, что теперь слово «продажный» будет использовать только по отношению к новому оппоненту. В период работы последнего в отношении республиканца было заведено четыре уголовных дела, в том числе о вмешательстве в выборы в связи со штурмом Капитолия и из-за ненадлежащего обращения с секретными документами. Трамп называл дела политически мотивированными.

Байден снял свою кандидатуру на выборах 2024 года, вместо него Демократическая партия выдвинула вице-президента Камалу Харрис. Трамп преодолел отметку в 270 голосов выборщиков и одержал над ней победу. 20 января он во второй раз стал президентом США.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Дональд Трамп Джо Байден США Конгресс выборы президента США расследование
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
Джо Байден фото

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