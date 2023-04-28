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Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон больше не «продажная»

Дональд Трамп: Хиллари Клинтон больше не продажная, только Джо Байден

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон больше не «продажная», теперь таковым является только действующий президент Джо Байден. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, его слова приводит телеканал Fox News.

В ходе избирательной кампании 2016 года Трамп неоднократно называл Клинтон «продажной».

«Главное объявление: я отзываю эпитет «продажная» у Хилари Клинтон, и даю ей новое имя, может быть, «милая Хилари» или «красивая Хилари», — сказал Трамп на митинге.

При этом Трамп добавил, что теперь слово «продажный» он будет использовать только по отношению к Байдену.

Трамп часто высказывает оскорбления в адрес Байдена и критикует его деятельность на посту президента. Осенью прошлого года он назвал Байдена «врагом государства». Так Трамп отреагировал на слова Байдена, что республиканцы, которые поддерживают Дональда Трампа и его программу Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой»), представляют экстремистские силы, угрожающие «самим основам республики».

Теги
Дональд Трамп Хиллари Клинтон Джо Байден США
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