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Военная операция на Украине ,  
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Бербок ушла с совещания после отказа Шольца предоставить помощь Украине

Bild: Бербок покинула заседание после отказа Шольца предоставить помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула правительственное заседание, отказавшись от фото с канцлером Олафом Шольцем после его решения заблокировать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщает Bild.

К материалу приложено фото, на котором Шольц пытается остановить министра, чтобы она не покинула зал, но ему не удалось это сделать. 

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Политика
Анналена Бербок

Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус начали работать над новым траншем военной помощи Киеву на сумму €3 млрд после распада правящей «светофорной» коалиции в ноябре 2024 года. Однако Шольц заблокировал его.

После этого Бербок заявила, что для некоторых политиков в Германии вопрос, «как быстро выиграть несколько голосов на всеобщих выборах», важнее ответственности за обеспечение мира в Европе.

Германия является крупнейшим донором военной помощи Украине после США. Москва осуждает любую поддержку Киева и заявляет, что это только затянет конфликт.

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Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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