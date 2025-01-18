Бербок ушла с совещания после отказа Шольца предоставить помощь Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула правительственное заседание, отказавшись от фото с канцлером Олафом Шольцем после его решения заблокировать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщает Bild.
К материалу приложено фото, на котором Шольц пытается остановить министра, чтобы она не покинула зал, но ему не удалось это сделать.
Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус начали работать над новым траншем военной помощи Киеву на сумму €3 млрд после распада правящей «светофорной» коалиции в ноябре 2024 года. Однако Шольц заблокировал его.
После этого Бербок заявила, что для некоторых политиков в Германии вопрос, «как быстро выиграть несколько голосов на всеобщих выборах», важнее ответственности за обеспечение мира в Европе.
Германия является крупнейшим донором военной помощи Украине после США. Москва осуждает любую поддержку Киева и заявляет, что это только затянет конфликт.
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