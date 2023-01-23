Шойгу утвердил порядок ежемесячной соцвыплаты мобилизованным

Размер ежемесячной соцвыплаты составляет 158 тыс. руб., вместе с окладом по воинской должности, званию и выслуге лет (минимум 37 тыс. руб.) общий размер выплат должен составить 195 тыс. руб., объясняло ранее Минобороны

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Министр обороны Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных социальных выплат гражданам, призванным на военную службу по мобилизации. Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность и до дня освобождения с нее. Если мобилизованные заключают контракт, выплаты им причитаются до дня вступления в силу контракта.

«Размер ежемесячной социальной выплаты <...> определяется пропорционально количеству прослуженных календарных дней в данном месяце», — говорится в приказе. Она выплачивается дополнительно к денежному жалованию.

Также, согласно приказу, осуществление выплаты производится в текущем месяце за истекший месяц, а за декабрь — до 25 декабря.

Как ранее объясняло Минобороны, ежемесячная соцвыплата составляет 158 тыс. руб., вместе с окладом по воинской должности, званию и выслуге лет (минимум 37 тыс. руб.) общий размер должен составить не менее 195 тыс. руб. Причем первая часть не облагается подоходным налогом, а вторая часть — налогом в 13%. Мобилизованным также могут быть установлены надбавки «за особые условия военной службы или за особые достижения». Деньги за военнослужащего может получить его семья, для этого нужно оформить доверенность.

После объявления в России мобилизации главы российских регионов тоже обещали военнослужащим дополнительные выплаты. Так, мобилизованным из Москвы обещали дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб., в Тульской и Курской областях — единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб., на Сахалине — 300 тыс. руб. и т.д.

28 октября прошлого года министр обороны Сергей Шойгу отчитался Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации не подписан. В Кремле объясняли, что он продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими».