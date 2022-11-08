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Минобороны России разъяснило условия выплат мобилизованным

Минобороны России: минимальная часть довольствия мобилизованных — 195 тыс. руб.
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Минобороны России выпустило разъяснения для мобилизованных по денежному довольствию и условиям выплат, передает «РИА Новости».

Денежное довольствие, минимальный размер которого составляет 195 тыс. руб., складывается из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс руб.) и окладов по воинской должности и званию и выслуги лет (минимум 37 тыс руб.). Первая часть не облагается подоходным налогом.

К примеру, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тыс руб., командир взвода — около 225 тыс руб., а командир батальона — около 243 тыс.

Довольствие начисляется с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Если военный прослужил не 31 день, а меньше — начисленное денежное довольствие также будет меньше. В ноябре средства будут начислены досрочно — 8 числа.

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