Развожаев назвал украинским фейком сообщения о «скрытой мобилизации»

Михаил Развожаев ответил на сообщение Генштаба ВСУ о том, что в Крыму готовятся к скрытой мобилизации, в частности в Севастополе, назвав это фейками

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины распространяют информацию о подготовке в Крыму к скрытой мобилизации и вызову в военкоматы людей с бронью от призыва, это фейки, написал севастопольский губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Дело в том, что с 23 января начнется прием заявок на отсрочку от СРОЧНОЙ службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва. Каким критериям должны соответствовать специалисты, претендующие на отсрочку — подробно написано в публикации Департамента цифрового развития», — пояснил он.

Развожаев выразил уверенность, что цель таких сообщений — посеять панику, и призвал доверить информации только из проверенных источников.





Так губернатор Севастополя ответил на сообщение Генштаба Вооруженных сил Украины о том, что в Крыму готовятся к скрытой мобилизации.

В Кремле неоднократно опровергали планы возобновления мобилизации в стране. Президент Владимир Путин в декабре утверждал, что необходимости в дополнительном призыве нет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на этой неделе заявлял, что эту тему «искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны».

16 января депутат Псковского областного собрания от «Яблока» Артуру Гайдуку опубликовал ответ Управления президента по работе с обращениями граждан и организаций на его запрос по поводу продолжения действия указа. В нем указывалось, что 28 октября, когда министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации, перестали оповещать и призывать граждан, пребывающих в запасе, но военкоматы продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и контрактников. В Кремле в ответ попросили ориентироваться на слова президента и напомнили, что запланированное число мобилизованных было набрано.