Глава Татарстана сообщил Путину о потраченных на спецоперацию ₽2,5 млрд

Рустам Минниханов (Фото: kremlin.ru)

Татарстан потратил на поддержку специальной военной операции и восстановление подшефного города Лисичанска почти 2,5 млрд руб. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции — почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск», — сказал глава Татарстана.

По его словам, регион отправил в зону военных действий почти 2 тыс. т гуманитарной помощи, значительная часть которой предназначена Лисичанску. Пока в полной мере развернуть деятельность в городе не получается, но на некоторых объектах работа уже началась. «Полностью знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность», — заверил Минниханов.

Лисичанск и соседний с ним Северодонецк российские военные взяли под контроль летом после окружения. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о контроле российских военных над всей территорией ЛНР, но в октябре народная милиция ЛНР сообщила, что украинским войскам вновь удалось прорваться на территорию республики и закрепиться в направлении Лисичанска.

Брать шефство над населенными пунктами и районами в Донбассе и других новых территориях России регионы начали в конце мая 2022 года. Татарстан помогает восстанавливать инфраструктуру Лисичанска. «Специалисты из Татарстана уже приехали обследовать город, фронт работ мы определили. <...> Я думаю, они быстро включатся в работу, будут помогать в восстановлении инфраструктуры. Может, предприятия будем совместно запускать, потому что подпитка городу нужна — градообразующие предприятия», — рассказывал врио мэра Лисичанска Андрей Скорый.