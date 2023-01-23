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Пригожин назвал генералов — противников бород «клоунами» гламурной армии

Евгений Пригожин предложил ввести уголовное наказание за «гламуризацию армии»
Спор о бородах в армии разгорелся между думским генералом Соболевым с одной стороны и Пригожиным и Кадыровым — с другой. Генерал счел, что солдаты должны бриться, а основатель ЧВК и глава Чечни выступили в защиту бойцов с бородами
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Кучка клоунов» не должна учить бойцов, которые находятся в зоне спецоперации, сколько раз им бриться и какой внешний вид иметь, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, передала его пресс-служба в телеграм-канале.

«Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», — сказал Пригожин.

Так он прокомментировал спор о бородах в армии, в котором также приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, депутаты Государственной думы генералы Виктор Соболев и Виктор Заварзин. Он возник после появления сообщений о том, что к военнослужащим на передовой начали предъявлять требования по обязательному бритью.

Соболев сначала заявил, что бритье для солдат — «элементарное требование воинской дисциплины» и у них должно быть время, чтобы привести себя в порядок. «На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженный и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — заявил генерал.



Однако Пригожин и Кадыров с ним не согласились. Глава Чечни, например, отмечал, что для некоторых военных борода — часть религиозного образа жизни. Кадыров указал, что среди чеченских бойцов «99,9% носят бороду, ухаживают за ней, носят согласно сунне» и эти «бородачи» принимали участие во взятии под контроль многих городов Донбасса.

Пригожин назвал бритье «на фронте» «большой роскошью», поскольку «80% времени [там] солдаты моются из бутылочки». Кроме того, он отметил, что по религиозным обычаям бороды носят как мусульмане, так и православные, «это символ, это традиция».

Соболев позднее заявил, что видел чеченских военнослужащих с бородами, бойцы выглядели «великолепно». «Требовать от них сбрить бороды — это было бы глупостью», — сказал Соболев. Он пояснил, что выступает не «против бород», а против неопрятности солдат.

Заварзин также отметил, что в среде военных важна опрятность, она отличает «русскую армию». «Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек [в боевых действиях]», — сказал депутат.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евгений Пригожин ЧВК Вагнера
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