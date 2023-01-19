Кадыров назвал «явной провокацией» требование брить бороды на передовой

На защиту бород у военных встал Рамзан Кадыров. Вслед за Евгением Пригожиным он прокомментировал слова генерала Соболева, который в разговоре с РБК назвал бритье для солдат «элементарным требованием воинской дисциплины»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал слова члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который в разговоре с РБК заявил, что бритье бороды для военных является «элементарным требованием воинской дисциплины» и у солдат всегда есть время на то, чтобы привести себя в порядок.

«В каждом окопе есть краник с горячей водой, пену для бритья выдают по утрам на банном построении, бритвы выдали на месяц вперед. А то мало ли, в разгар боевых действий под пулями будет пробегать гражданский, который в шоке от бородатого облика российского бойца вдруг переосмыслит свое негативное отношение к бандеровцам», — иронизирует Кадыров.

Глава Чечни назвал слова Соболева «явной провокацией» с целью погасить боевой дух у бойцов, «находящихся на священной войне ради Всевышнего и которые только ради Всевышнего носят бороду, как это делал наш любимый пророк».

«Эти бородачи освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба. В нашей команде 99,9% носят бороду, ухаживают за ней, носят согласно сунне. И наши бойцы в зоне СВО также следят за своими бородами», — написал Кадыров, после чего предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину отправить «блюстителей устава на передовую».

«Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — говорил Соболев.

О том, что требование брить бороды и запрет телефонов на передовой навязываются военным начальством, в последние недели сообщали военкоры и отдельные телеграм-каналы, однако эти сообщения опровергал глава ДНР Денис Пушилин и командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, комментируя требования по бородам и телефонам, назвал их «архаикой из 1960-х» и напомнил, что на передовой бритье — это «роскошь», а мобильные устройства необходимы солдатам для ведения современной войны.